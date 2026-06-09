Kurz vor WM-Eröffnung: Lehrerblockade mit Sprengsätzen entdeckt

Kurz vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM blockieren Tausende Lehrer den Zugang zum Azteken-Stadion. Die Polizei findet im Bus der Demonstranten 59 Sprengsätze. Die Regierung spricht von Provokation, der Protest soll fortgesetzt werden.

Kurz vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft im Azteken-Stadion in Mexiko -Stadt haben am Dienstag Tausende Demonstranten den Hauptzugang zu der Sportstätte blockiert. Die Protestaktion wurde von einer Splittergruppe der Lehrergewerkschaft CNTE organisiert.

In einem Bus mit anreisenden Demonstranten fand die Polizei 59 Sprengsätze. Die Behörden sprechen nun von einer Gefahr für die Bevölkerung. Das Eröffnungsspiel der Männer-WM zwischen Mexiko und Südafrika soll am Donnerstag im Azteken-Stadion stattfinden. Staatschefin Claudia Sheinbaum kritisierte den Protest als Provokation.

Mexikos Staatssekretär Arturo Medina stellte klar, dass man friedliche Demonstrationen befürworte, aber die Bevölkerung durch den Einsatz von Sprengkörpern nicht gefährdet werden dürfe. Ein Anführer des Protests, Ángel Villalobos, erklärte, man wolle zum Stadion gelangen. Die Regierung habe Antworten gegeben, aber diese helfen nicht und stellen nicht zufrieden. Ein anderer Teilnehmer, Austreberto Flores, sagte, man werde den Kampf hier fortsetzen.

Vor der Blockade der Stadionzufahrt hatte Sheinbaum die Entscheidung einiger Lehrer, in der Nähe der Fanzone in der Hauptstadt zu campieren, als unerklärlich und eine Provokation bezeichnet. Dies sei so, als wollten die Streikenden sagen, schaut wie schlecht die Lage in Mexiko ist. Das WM-Eröffnungsspiel am Donnerstag werde trotz der Proteste garantiert stattfinden, versicherte die Staatschefin. Die mexikanischen Behörden würden sich auf keine Provokation einlassen.

Die Splittergruppe der Lehrergewerkschaft CNTE hatte den Streik vergangene Woche begonnen, um eine Anhebung der Lehrergehälter und die Abkehr von einer Pensionsreform durchzusetzen. Die Regierung weist diese Forderung als nicht realisierbar zurück. Um den Druck zu erhöhen, errichten die Streikenden in den Straßen der Hauptstadt auch Barrikaden. Die CNTE hat für Donnerstag zu einer Massendemonstration aufgerufen, an der sich auch Angehörige von Menschen beteiligen sollen, die von kriminellen Banden verschleppt wurden und seitdem vermisst werden.

Bereits am 1. Juni hatte eine Demonstration der Lehrer in der Nähe der Fan-Zone auf dem Zócalo-Platz stattgefunden. Die Polizei hatte die Demonstrierenden mit Tränengas und Gummigeschossen auseinandergetrieben. Die Fußball-WM der Männer findet bis zum 19.

Juli in Mexiko, den USA und Kanada statt. Mit 48 Nationalmannschaften und 104 Spielen ist es das größte Sportereignis überhaupt. Die Proteste überschatten nun den Turnierbeginn und werfen ein Schlaglicht auf die sozialen Spannungen in Mexiko. Die Lehrer fordern nicht nur bessere Bezahlung, sondern auch eine gerechtere Rentenpolitik.

Die Regierung sieht sich unter Druck, die Sicherheit während der WM zu gewährleisten. Der Fund der Sprengsätze hat die Lage zusätzlich verschärft. Die Behörden ermitteln gegen die unbekannten Täter, die die Explosivstoffe in dem Bus transportierten. Es bleibt abzuwarten, ob die Proteste am Donnerstag tatsächlich das Eröffnungsspiel beeinträchtigen werden.

Bisher zeigt sich die Regierung entschlossen, die Veranstaltung wie geplant durchzuführen. Die Weltöffentlichkeit blickt gespannt auf Mexiko-Stadt, wo sich politischer Widerstand und sportliche Begeisterung kreuzen





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