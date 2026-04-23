Kurz lobt FPÖ-Koalition: „Bürgerliche Politik am klarsten sichtbar“

Sebastian Kurz äußert sich im „Österreichischen Jahrbuch für Politik“ positiv über die Zusammenarbeit mit der FPÖ und rät der ÖVP, das Potenzial rechts der Mitte stärker zu nutzen.

Ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz zieht im aktuellen „Österreichischen Jahrbuch für Politik “ eine Bilanz seiner Regierungszeit und betont die erfolgreiche Umsetzung bürgerlicher Politik in der Koalition mit der Freiheitlichen Partei Österreichs ( FPÖ ).

Kurz argumentiert, dass die ÖVP mit der FPÖ die klarste und spürbarste bürgerliche Politik habe betreiben können, da beide Parteien ein ähnliches politisches Zielbild verfolgten, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Migration und staatliche Ordnung. Er hebt hervor, dass die gegenseitigen Erwartungen klar definiert waren, die Rollen eindeutig verteilt und das Vertrauen in die gemeinsame politische Ausrichtung gegeben war.

Diese Einschätzung bezieht sich auf die Zeit von Dezember 2017 bis Mai 2019, wobei Kurz das brisante „Ibiza-Video“ und den darauffolgenden Zusammenbruch der Koalition nicht thematisiert. Kurz betont die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen und gegenseitigen Verständnisses in der Regierungsarbeit. Er erklärt, dass keine politische Konstellation ideal sei und jede Partnerschaft mit Spannungen verbunden sei. Entscheidend seien jedoch das Vertrauen und das Verständnis zwischen den politischen Akteuren.

Aus seiner persönlichen Erfahrung zieht er die Schlussfolgerung, dass die Zusammenarbeit mit der FPÖ für die ÖVP die effektivste Form der bürgerlichen Politik darstellte. Er unterstreicht, dass die ÖVP und die FPÖ in zentralen politischen Feldern eine vergleichbare Vision verfolgten, was eine reibungslose Umsetzung gemeinsamer Ziele ermöglichte. Die klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten und die Übereinstimmung in der politischen Ausrichtung trugen maßgeblich zum Erfolg der Koalition bei.

Kurz vermeidet jedoch eine direkte Bewertung der politischen Konsequenzen des Ibiza-Skandals und konzentriert sich stattdessen auf die positiven Aspekte der Zusammenarbeit. Das „Österreichische Jahrbuch für Politik“ in seiner 50. Ausgabe, präsentiert am Dienstagabend im Parlament, beleuchtet auch die schwierige Bildung der Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos. Herausgeber Andreas Khol bezeichnet diese Koalition als „letzte Patrone im Gewehr zur Rettung der liberalen Demokratie“.

Das Buch bietet somit eine umfassende Analyse der österreichischen politischen Landschaft und der Herausforderungen bei der Regierungsbildung. Kurz’ Beitrag stellt dabei eine persönliche Reflexion seiner politischen Laufbahn dar, in der er mit drei unterschiedlichen Parteien zusammengearbeitet hat. Abschließend empfiehlt Kurz seiner Partei, keine parlamentarische Kraft grundsätzlich auszuschließen und stets zu prüfen, mit welchem Partner eine bürgerlich-liberale Politik am besten und glaubwürdigsten umgesetzt werden kann.

Er weist darauf hin, dass Österreich historisch über eine stabile Mehrheit rechts der Mitte verfügt und dieses Potenzial politisch genutzt werden sollte. Diese Aussage wird in der politischen Debatte als Appell interpretiert, die FPÖ als potenziellen Koalitionspartner nicht von vornherein auszuschließen. Die Analyse von Kurz unterstreicht die Notwendigkeit einer pragmatischen und strategischen Herangehensweise an die Regierungsbildung, die auf gemeinsamen Zielen und gegenseitigem Vertrauen basiert





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