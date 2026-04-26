Kurz legt Zahlen vor: Neue Zweifel an Schmidts Aussagen im Ermittlungsfall

Sebastian Kurz präsentiert Finanzunterlagen, die den Vorwürfen des Kronzeugen Thomas Schmid widersprechen. Im Fokus steht die Frage der Finanzierung politischer Umfragen.

Neue Zweifel an den Aussagen des Kronzeuge n Thomas Schmid werfen ein dunkles Licht auf die Ermittlungen im Fall Kurz. Der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz hat umfangreiche Finanzunterlagen vorgelegt, die den zentralen Vorwürfen der Wirtschafts- und Korruption sstaatsanwaltschaft (WKStA) widersprechen.

Im Kern der Debatte steht die Frage, ob Kurz in den Jahren 2016 und 2017 über ausreichende finanzielle Mittel verfügte, um politische Umfragen selbst zu finanzieren. Die WKStA geht davon aus, dass Kurz keine eigenen finanziellen Ressourcen besaß und Aufträge möglicherweise über das Finanzministerium abgewickelt wurden.

Kurz hingegen argumentiert, dass er durch seine verschiedenen Funktionen innerhalb der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) – darunter Bundesobmann der Jungen ÖVP, Landesparteiobmann-Stellvertreter der Wiener ÖVP und Präsident der Politischen Akademie – Zugang zu erheblichen Budgets hatte. Die vorgelegten Zahlen belegen, dass die Junge ÖVP im Jahr 2016 über 405.966,30 Euro und im Jahr 2017 über 592.295,30 Euro verfügte, während die Wiener ÖVP im Jahr 2016 Einnahmen von 4.131.784,75 Euro und im Jahr 2017 von 3.775.973,65 Euro verzeichnete.

Besonders relevant ist die Politische Akademie der ÖVP, die im Jahr 2016 Fördermittel in Höhe von 2.387.661,00 Euro und im Jahr 2017 2.419.322,00 Euro erhielt. Kurz betont, dass Studien, Analysen und Umfragen zu den Kernaufgaben dieser Einrichtung gehören und somit ausreichend Mittel für politische Arbeit vorhanden waren. Er wirft Schmid indirekt vor, sich bei seinen Aussagen an einer vorgegebenen These der WKStA orientiert und diese bewusst übernommen zu haben, möglicherweise um seinen Status als Kronzeuge zu sichern.

Diese Darstellung sei nicht unabhängig erfolgt. Bereits zuvor waren Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Schmids Aussagen aufgekommen. So wurden gegen ihn am 13. April 2026 Ermittlungen wegen des Verdachts der falschen Beweisaussage eingeleitet.

In einem anderen Verfahren widersprachen fünf Zeugen unter Wahrheitspflicht seinen Angaben. Schmid musste in mehreren Punkten seine Aussagen nachträglich relativieren, beispielsweise bezüglich einer angeblichen Gehaltserhöhung einer Mitarbeiterin im Jahr 2016, die sich als unzutreffend herausstellte. Auch in anderen Bereichen, wie im Zusammenhang mit der Kirche oder politischen Interventionen, kam es zu Korrekturen oder Widersprüchen. Einige Verfahren wurden eingestellt oder gar nicht erst aufgenommen.

Juristen weisen darauf hin, dass diese Entwicklung rechtlich problematisch ist, da der Kronzeugenstatus entzogen werden kann, wenn sich Informationen als falsch erweisen oder keinen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung leisten. Kurz argumentiert, dass Schmid ein Eigeninteresse hatte, sich mit den Ermittlern zu arrangieren, um seinen Kronzeugenstatus zu sichern, und dass seine Aussagen daher mit Vorsicht zu genießen seien.

Die vorgelegten Finanzunterlagen sollen beweisen, dass Kurz über ausreichend Mittel verfügte, um politische Umfragen zu finanzieren, ohne auf illegale oder undurchsichtige Methoden zurückgreifen zu müssen. Die Beweislast liegt nun bei der WKStA, die die vorgelegten Unterlagen prüfen und bewerten muss. Die Situation ist komplex und die Ermittlungen sind noch lange nicht abgeschlossen. Die WKStA hat sich bisher nicht öffentlich zu den neuen Vorwürfen geäußert, betont aber, dass die Untersuchungen fortgesetzt werden.

Die endgültige Entscheidung über die Schuld oder Unschuld von Kurz und die Glaubwürdigkeit von Schmid liegt letztendlich bei den Gerichten. Der Fall wirft grundlegende Fragen nach der Transparenz politischer Finanzierung und der Rolle von Kronzeugen in Korruptionsermittlungen auf. Die vorgelegten Zahlen der ÖVP-nahen Organisationen sollen zeigen, dass es 'mehrere Geldquellen' gab, aus denen politische Projekte finanziert werden konnten. Kurz betont, dass die Annahme, er habe keinen Zugang zu Ressourcen gehabt, nicht haltbar sei.

Die Entwicklung der Ermittlungen und die Bewertung der vorgelegten Beweismittel werden in den kommenden Monaten und Jahren von großem öffentlichen Interesse sein. Die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen Schmid steht nun stark in der Kritik, was die gesamte Strategie der WKStA in Frage stellen könnte. Die politischen Implikationen des Falls sind erheblich, da er das Vertrauen in die politischen Institutionen und die Integrität der politischen Akteure untergraben könnte.

Die Aufarbeitung des Falls wird daher von entscheidender Bedeutung sein, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Demokratie wiederherzustellen





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