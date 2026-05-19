Die Bundesregierung plant die Reform des Kurbetriebs und strebt mit den Sparplänen rund 120 Millionen Euro bis 2028 zu sparen. Stadtrat Stefan Eitler kritisiert die Sparpläne und warnt vor dem Weg des Sparens an Komfortverlust. Gesundheitsministerin Korinna Schumann lehnt dies ab und spricht von sanften therapeutischen Maßnahmen. Kurärzte und die FPÖ protestieren. Die Folklore rund um das Kurwesen ist eine Absurdität des heimischen Sozialstaates. Es gibt keine Studien, die den gesundheitlichen Nutzen der Kurbehandlung belegen.

Die Bundesregierung plant den Kurbetrieb zu reformieren und sparen rund 120 Millionen Euro bis 2028. Dabei sollen Behandlungen öfter ambulant angeboten werden. Stadtrat Stefan Eitler kritisiert die Sparpläne und warnt vor dem Weg des Sparens an Komfortverlust .

Gesundheitsministerin Korinna Schumann lehnt dies ab und spricht von sanften therapeutischen Maßnahmen. Kritiker wie Kurärzte und die FPÖ protestieren. Die Folklore rund um das Kurwesen ist eine Absurdität des heimischen Sozialstaates. Es gibt keine Studien, die den gesundheitlichen Nutzen der Kurbehandlung belegen





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