Kurioser Zwischenfall in Mödling: Person auf Gleisen löst Großeinsatz aus

Ein Rettungseinsatz in Mödling wegen einer Person auf den Gleisen entpuppte sich als kurios. Nach einer Notbremsung eines Zuges und der Evakuierung von 250 Personen stellte sich heraus, dass sich die Person vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Unfallort entfernt hatte.

Zwischenzeitlich kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zug verkehr. Ersten Meldungen zufolge wurde ein Rettungseinsatz ausgelöst, wobei das Schlimmste befürchtet wurde. Die tatsächlichen Umstände, die sich später herauskristallisierten, offenbarten jedoch eine überraschende Wendung.

Laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Mödling wurden die Einsatzkräfte gegen 19 Uhr zu einer Menschenrettung im Bereich der Bahnüberfahrt in der Friedrich-Schiller-Straße alarmiert. Mehrere Zeugen, darunter auch der Triebfahrzeugführer eines ÖBB Cityjet-Zuges in Richtung Wiener Neustadt, meldeten, dass sich eine Person zu Fuß auf den Gleisen aufgehalten und von dem Zug erfasst worden sei. Der Lokführer leitete umgehend eine Notbremsung ein, woraufhin der Zug kurz nach der Bahnüberführung der Friedrich-Schiller-Straße in Mödling zum Stehen kam.

Glücklicherweise schien die betroffene Person keine schweren Verletzungen davongetragen zu haben. Das Ganze nahm eine kuriose Wende: Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, entfernte sich die Person selbstständig vom Unfallort. Nach einer gründlichen Lagebeurteilung und in enger Abstimmung zwischen den Einsatzleitern von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und dem ÖBB-Einsatzleiter wurde beschlossen, die Fahrgäste kontrolliert zu evakuieren.

Die Evakuierung erfolgte über den hintersten Waggon des Zuges, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Insgesamt wurden 250 Personen, darunter auch zwei Kleinkinder samt Kinderwagen, sicher aus dem Zug begleitet. Die rasche und geordnete Durchführung dieser Maßnahme wurde dadurch begünstigt, dass sich der Zug in unmittelbarer Nähe zur Bahnüberfahrt befand.

Kurz vor Abschluss der Evakuierungsmaßnahmen traf das Kriseninterventionsteam (KIT) des Roten Kreuzes ein und übernahm die Betreuung des Zugführers. Nach solchen Vorfällen ist es üblich, dass das betroffene Zugpersonal planmäßig vom Dienst abgezogen und durch Ersatzpersonal abgelöst wird. Da im Verlauf des Einsatzes keine verletzten Personen festgestellt werden konnten und der Zug nach einer abschließenden Kontrolle durch den ÖBB-Einsatzleiter freigegeben wurde, konnte die Freiwillige Feuerwehr Mödling schließlich in das Feuerwehrhaus zurückkehren.

Die rasche und professionelle Reaktion aller beteiligten Einsatzkräfte trug maßgeblich dazu bei, die Situation zu bewältigen und die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten. Die anschließenden Untersuchungen werden die genauen Hintergründe des Vorfalls klären, um zukünftige Vorfälle dieser Art zu verhindern. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einsatzorganisationen, einschließlich Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und ÖBB, verlief reibungslos und zielorientiert.

Die Koordination der Evakuierung, die Betreuung der Fahrgäste und die Versorgung des Zugpersonals zeigten das hohe Maß an Professionalität und Erfahrung der Einsatzkräfte. Die Entscheidung, die Fahrgäste kontrolliert zu evakuieren, war angesichts der unklaren Situation und der potenziellen Gefahren durch den Vorfall richtig und umsichtig.

Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes leistete wertvolle Arbeit bei der psychologischen Betreuung des Zugführers, der durch das Ereignis zweifellos stark belastet wurde. Die schnelle Reaktion und die effektiven Maßnahmen der Einsatzkräfte ermöglichten es, die Auswirkungen des Vorfalls zu minimieren und die Sicherheit der beteiligten Personen zu gewährleisten.

Die vorübergehende Einstellung des Zugverkehrs in diesem Bereich verursachte zwar Unannehmlichkeiten für die Reisenden, doch die Sicherheit stand stets im Vordergrund. Die Aufarbeitung des Vorfalls wird dazu beitragen, die Abläufe zu optimieren und sicherzustellen, dass zukünftige Notfallsituationen noch effektiver bewältigt werden können.





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