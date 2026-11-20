Der Kupferpreis fällt deutlich nach Rekordhoch im September. Zweifel an der KI-Nachfrage, schwache chinesische Konjunktur und ein starker Dollar drücken die Notierungen stark.

Der globale Kupfermarkt erlebt seit Ende September einen der volatilsten Kurseinbrüche der vergangenen Dekade. Nach einem historischen Höhepunkt im September, bei dem der Preis pro Tonne knapp 15.000 Dollar erreichte, ist das Industriemetall nun stark im freien Fall begriffen. An der Londoner Metallbörse ( LME) notiert das Metall aktuell auf einem Niveau, das einen Wochenverlust von annähernd acht Prozent nahelegt. Dieser abrupte Einbruch markiert einen signifikanten Wendepunkt in den Marktstimmungen, die zuvor von der Erwartung eines durch die digitale Revolution getragenen Superzyklus geprägt waren.

Massiver Preisverfall an den Weltbörsen

Die aktuellen Preisbewegungen sind so dramatisch wie in den ersten Wochen der Corona-Pandemie oder nach der Ankündigung umfassender US-Zölle durch den früheren US-Präsidenten Donald Trump im Jahr 2025. Am Freitag der Vorwoche brachen die Notierungen an der Londoner Börse zeitweise um vier Prozent ein. Diese starke Korrektur zeigt, dass die spekulativen Blasen, die sich um die langfristige Nachfrage aus dem Technologie-Sektor gebildet hatten, nun platzen. Investoren, die zuvor auf eine exponentielle Steigerung des Kupferbedarfs durch den Ausbau der digitalen Infrastruktur gesetzt hatten, müssen ihre Positionen nun mit deutlichen Verlusten auflösen. Die Marktmechanismen drehen sich rasch, da die Ängste vor einer Überbewertung die euphorischen Kaufsignale verdrängen.

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Doubeln an der KI-Nachfrage belasten die Märkte

Zentraler Auslöser für diese massive Verkaufswelle sind wachsende Zweifel an der Fähigkeit der Wirtschaft, die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) dauerhaft zu finanzieren. Seit Monaten war die Kernthese der Bullen auf den Rohstoffmärkten die Annahme, dass der massive Aufbau von Rechenzentren und der damit verbundene Ausbau der Stromnetze einen sprunghaften Anstieg des Kupferverbrauchs auslösen würde. Kupfer ist aufgrund seiner exzellenten elektrischen Leitfähigkeit unverzichtbar für diese Infrastruktur. Doch nun wird diese zentralen Wachstumshypothese an den Terminbörsen neu bewertet. Spekulanten, die auf sinkende Notierungen setzen, haben die Kontrolle über die Preisfindung übernommen. Albert Mackenzie, Kupferanalyst bei Benchmark Mineral Intelligence, bestätigte diese Tendenz und wies darauf hin, dass der Einfluss der künstlichen Intelligenz auf den Kupferpreis möglicherweise übertrieben eingeschätzt wurde. Das bedeutet nicht, dass KI keine Rolle spielt, sondern dass die Marktdynamik von weiteren, dominanteren Faktoren gesteuert wird.

Schleppende chinesische Konjunktur und starker Dollar

Neben den Unsicherheiten im KI-Sektor üben makroökonomische Gegenkräfte einen erheblichen Druck auf die Notierungen aus. Die schwache wirtschaftliche Nachfrage aus China, dem mit Abstand wichtigsten Absatzmarkt für Kupfer weltweit, belastet die Preise stark. In Shanghai verzeichnete Kupfer auf Wochensicht den größten Verlust seit 15 Jahren an der Shanghai Futures Exchange, was den lokalen Bedarf noch unterstreicht. Zusätzlich wirkt der gestärkte US-Dollar dämpfend auf die Rohstoffpreise, da er in der Landeswährung gehandelte Güter für Käufer außerhalb des Dollarraums teurer macht. Diese Faktoren kombinieren sich mit einer sinkenden Wahrscheinlichkeit für zusätzliche US-Zölle, was die Unsicherheit auf den Märkten weiter erhöht. Auch andere Industriemetalle wie Zinn und Zink sind von dieser Korrektur betroffen. Zinn verlor im Wochenverlauf rund zwölf Prozent, während Zink etwa fünf Prozent nachgab. Der Ausverkauf zeigt somit eine breitere Schwäche in den Grundlagen der industriellen Produktion.

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Paradoxon zwischen Terminmarkt und physischer Knappheit

Ein besonders bemerkenswerter Aspekt der aktuellen Marktlage ist das Zusammentreffen eines starken Ausverkaufs an den Terminbörsen mit einer zunehmenden Anspannung auf dem physischen Kupfermarkt. In China sind die Preisaufschläge, die Käufer zusätzlich zum Börsenkurs für sofort verfügbares Metall zahlen müssen, stark gestiegen. Dies ist auf eine akute Verknappung des physisch verfügbaren Metalls zurückzuführen. Industrielle Abnehmer in China bemühen sich intensiv darum, kurzfristig ausreichende Mengen an Kupfer zu beschaffen, was auf lokale Engpässe in der Lieferkette hindeutet. Gleichzeitig spekulieren Finanzinvestoren auf eine schwächere zukünftige Nachfrage und drücken die Futures-Preise. Dieser Widerspruch verdeutlicht die Divergenz zwischen der kurzfristigen physischen Verfügbarkeit und den langfristigen makroökonomischen Erwartungen der Finanzmärkte.

Amerikanische Lagerbestände könnten Entlastung bringen

Der Konflikt zwischen physischer Knappheit und fallenden Futures-Preisen könnte durch neue Handelsströme aus den USA gelöst werden. Im vergangenen Jahr haben die Vereinigten Staaten umfangreiche Metallzuflüsse erhalten, die zu außergewöhnlich hohen Lagerbeständen geführt haben. Durch die stark gestiegenen chinesischen Preisaufschläge wird der Export von Kupfer aus den USA nach China zunehmend attraktiv. Nach Angaben von mit den Vorgängen vertrauten Personen haben Händler bereits mehrere Lieferungen aus amerikanischem Bestand nach China organisiert. Diese Arbitrage-Möglichkeiten könnten dazu beitragen, die lokale Verknappung in China zu lindern. Für die weitere Preisentwicklung bleibt entscheidend, ob sich die Erwartungen an eine langfristige Nachfragesteigerung durch Rechenzentren und KI-Infrastruktur bestätigen. Zudem wird die Marktstabilität davon abhängen, wie rasch zusätzliche Kupfermengen aus den hohen US-Lagerbeständen den chinesischen Markt erreichen und die lokalen Defizite ausgleichen können.