Ein satirischer Vorschlag: Der österreichische Kunstminister könnte mit seinem Berater Rudolf Scholten einen unabhängigen Literaturverlag gründen, um die heimische Szene zu stärken und Kapital für Kunst zu mobilisieren.

Der aktuelle österreich ische Kunstminister, der gleichzeitig als Vizekanzler und Bundesparteivorsitzender agiert, steht offenbar vor einem Berufswechsel. Statt sich auf die Suche nach einer neuen politischen Position zu begeben, wird ihm in einem offenen Aufruf ein ganz anderer Karriereweg nahegelegt. Der Autor Janko Ferk schlägt vor, dass der Minister seine Ämter niederlegt und stattdessen einen neuen, unabhängigen Literaturverlag in Österreich gegründet.

Vorschlag für neuen Literaturverlag

Die Idee basiert auf der Überzeugung, dass der Kunstminister mit seinem Berater Rudolf Scholten über die nötigen Fähigkeiten verfügt, ein solches unternehmerisches Projekt zu stemmen. Scholten, der selbst als Berater tätig ist und Erfahrung in der Finanzwelt besitzt, soll Teil des neuen Unternehmens werden. Gemeinsam könnten sie Kapital für eine unabhängige Kunstinstitution akquirieren, die sich ausschließlich der Förderung literarischer Qualität widmet.

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Vergangenheit der österreichischen Verlage

In der Geschichte Österreichs nach 1945 gab es nur wenige herausragende Figuren im Kunst- und Literaturbereich. Fred Sinowatz gilt als der kompetenteste Kunst- und Literaturbundesminister seit dieser Zeit, dessen Initiativen Künstler noch heute nutzen. Als zweitbester wird Rudolf Scholten eingestuft, der jedoch weniger initiativ war. Zudem gab es drei große Verlegerpersönlichkeiten: Hans W. Polak im Zsolnay-Verlag, Wolfgang Schaffler im Residenz-Verlag und Gerda Schaffelhofer im Styria-Verlag. Diese Ära der großen Verleger ist jedoch längst vorbei.

Ressourcen und Personal

Für einen solchen Verlag stehen in der Bundes- und Kulturhauptstadt ausreichend Räumlichkeiten zur Verfügung. Es wird angeregt, dass das Büro des Verlagsleiters nicht die Größe des Vizekanzler-Büros benötigt und dass ein Ministergehalt für diese Rolle übertrieben wäre. Stattdessen reichen zehn Quadratmeter und eine angemessene Bezahlung aus. Zudem gibt es eine gute Vernetzung im deutschen Sprachraum für Vertrieb und Lektoren, die für das Projekt gewonnen werden könnten.

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Auswirkungen auf die Literaturszene

Österreich hat etwa viertausend Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die von einem solchen Verlag profitieren könnten. Nach einer dreijährigen Anlaufzeit wäre es möglich, die Qualitätsliteratur zu bündeln und Autoren zurück nach Österreich zu holen, die derzeit vorwiegend in der Bundesrepublik Deutschland verlegt werden. Ein solcher Verlag hätte das Potenzial, sich einen guten Namen zu machen und neue Initiativen für den kulturellen Sektor zu setzen.

Hintergrund des Autors

Janko Ferk, der diesen Vorschlag macht, ist ein Schriftsteller, Rechtswissenschaftler und lehrt an der Universität Klagenfurt. Er betont, dass Österreich neue, exequierbare Ideen benötigt. Der Autor hat zudem eine neue Erzählung mit dem Titel "Mein Leben. Meine Berufe. Eine Literatur- und Rechtsgeschichte" im Löcker-Verlag in Wien erscheinen lassen, die seine vielschichtige Karriere reflektiert.