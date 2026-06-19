Künstliche Intelligenz: Wegfall der Kanonen auf Spatzen und preiswertere Modelle

Google hat eine preiswerte KI-Lösung vorgestellt, die Spitzenleistung bietet, aber zu weniger als der Hälfte der Kosten vergleichbarer Modelle. Auch andere Unternehmen wie DevRev und ManpowerGroup optimieren ihre Prompts und nutzen neue Hardware, um KI-Modelle lokal auszuführen.

Eine Möglichkeit: KI-Aufgaben auf preiswertere Modelle umleiten. Bei Google wäre das etwa Gemini 3.5 Flash , das laut Pichai Spitzenleistung zu weniger als der Hälfte der Kosten vergleichbarer Modelle bietet.

"Bei den LLMs wird manchmal mit Kanonen auf Spatzen geschossen", bestätigt Deepak Seth von Gartner. Man brauche nicht immer ein Modell, das auf Shakespeare oder Harry Potter trainiert wurde. Dheeraj Pandey, CEO von DevRev, vergleicht die Token-Krise mit früheren IT-Umwälzungen: "Jedes Problem in IT-Systemen lässt sich durch Caching und Zwischenschichten lösen.

". Sein Unternehmen entwickelt eine Speicherschicht zwischen KI-Agenten und Datenquellen. Auch die Optimierung von Prompts hilft. Die Personalberatung ManpowerGroup konnte durch effizientere Prompts die Anzahl der Folgefragen von zehn auf vier reduzieren.

Neue Hardware wie Nvidias RTX Spark Desktop-PC ermöglicht es, KI-Modelle lokal auszuführen. Microsoft-CEO Satya Nadella erklärt das Ziel: "Unbegrenzte Intelligenz in jeden Haushalt und an jeden Windows-Arbeitsplatz bringen.

". Gartner-Analyst Seth ist überzeugt: Irgendwann werde sich die Token-basierte Preisgestaltung in Richtung ergebnisorientierter Modelle verschieben. Dann würden tatsächliche Geschäftsergebnisse den Wert bestimmen – nicht Wortfragmente





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