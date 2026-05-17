Künstliche Intelligenz: Gehirn lässt sich auf ihr verlassen, wenn es vertraut

Ein Forschungsteam der Technischen Universität Berlin hat untersucht, wie Vertrauen in KI mit dem kognitiven Offloading zusammenhängt. Sie verwendeten ein EEG-Verfahren, um Aussagen über Aufmerksamkeit und Gedächtnisarbeit zu treffen. Die Ergebnisse zeigen, dass bei einer zuverlässigen KI der neuronaler Marker N2pc geringer ausfällt, was dem Gehirn signalisiert, dass es sich auf die KI verlassen kann. Darüber hinaus zeigte die CDA-Werte, dass die Belastung des visuellen Kurzzeitgedächtnisses steigt, wenn Vertrauen aufgebaut, gebrochen oder wiederhergestellt wird. Diese Ergebnisse könnten in sensiblen Bereichen, wie der medizinischen Diagnostik oder der Qualitätskontrolle in der Industrie, nützlich sein, wo Menschen mit KI zusammenarbeiten.

Ein Forschungsteam der Technischen Universität Berlin hat untersucht, wie Vertrauen in KI mit dem kognitiven Offloading zusammenhängt. Sie verwendeten ein EEG -Verfahren, um Aussagen über Aufmerksamkeit und Gedächtnisarbeit zu treffen.

Die Ergebnisse zeigen, dass bei einer zuverlässigen KI der neuronaler Marker N2pc geringer ausfällt, was dem Gehirn signalisiert, dass es sich auf die KI verlassen kann. Darüber hinaus zeigte die CDA-Werte, dass die Belastung des visuellen Kurzzeitgedächtnisses steigt, wenn Vertrauen aufgebaut, gebrochen oder wiederhergestellt wird. Diese Ergebnisse könnten in sensiblen Bereichen, wie der medizinischen Diagnostik oder der Qualitätskontrolle in der Industrie, nützlich sein, wo Menschen mit KI zusammenarbeiten





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