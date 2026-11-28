Mindestens 25 Gerichtsverfahren in England und Wales wurden durch KI-Fehler beeinträchtigt. Von erfundenen Urteilen bis zu manipulierten Zeugenaussagen droht die justizielle Integrität zu schwinden.

Die Integration von künstlicher Intelligenz in das britische Justizsystem hat zu einer ernsthaften Krise der Wahrheitsfindung geführt. Laut einer Recherche des Bureau of Investigative Journalism, die dem Guardian vorliegt, hat die Technologie in diesem Jahr mindestens 25 Gerichtsverfahren in England und Wales erheblich beeinträchtigt. Anstatt Prozesse zu beschleunigen, haben falsche oder erfundene Informationen von KI-Systemen die Ordnung der Rechtsprechung gestört.

Betrügerische Anwälte und manipuliertes Polizeiverfahren

Die Untersuchung deckte schwerwiegende Verstöße auf, bei denen Rechtsanwältinnen und -anwälte vor Gericht mit fiktiven Präzedenzfällen argumentierten. Viele beriefen sich auf Gesetze, die nie verabschiedet wurden, oder ließen ganze Absätze ihrer Mandatsschreiben von KI-Tools verfassen. Ein besonders eklatanter Fall ereignete sich in der englischen Grafschaft Derbyshire, wo ein ermittelnder Polizist gegen ethische Standards verstieß. Der Beamte lud das Protokoll der Vernehmung der Mutter der Kinder eines wegen schwerer Körperverletzung verurteilten Täters in den Microsoft KI-Assistenten Copilot hoch.

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Der Auftrag an die Software war eindeutig instrumental: Der Polizist forderte die KI auf, eine Erklärung zu verfassen, die den Richter oder Leser beim Lesen zum Weinen bringen sollte, um so eine maximal hohe Strafe zu erwirken. Die zuständigen Richter reagierten mit scharfer Kritik und stellten fest, dass kein Polizist jemals auf diese Weise eine Zeugenaussage verfassen sollte. Infolgedessen wurde der betroffene Beamte vom Außendienst abgezogen. Ein anderer Mann war in diesem Verfahren bereits zu vier Jahren Haft verurteilt worden.

Folgen für Wirtschafts- und Insolvenzverfahren

Nicht nur im Strafrecht, sondern auch in wirtschaftlichen Streitigkeiten verursachte der blinden Glaube an digitale Helfer fatale Fehler. In einem Rechtsstreit zwischen zwei nigerianischen Ölkonzernen stützte ein Anwalt seine gesamte Argumentation auf das vermeintliche Urteil eines hochrangigen Richters. Diese Entscheidung, die als zentrales Beweismittel diente, war komplett von der KI frei erfunden worden. Ähnliche Vorfälle traten auch in Insolvenzverfahren auf.

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Der Insolvenzrichter Mark Mullen entdeckte, dass sich ein junger Anwalt in einem anderen Verfahren auf ein nicht existierendes Gesetz berief. Auch diese Information stammte direkt von einem KI-Chatbot. Diese Fälle zeigen, dass die oberflächliche Plausibilität digitaler Texte eine große Gefahr für die Sorgfaltspflicht der Juristen darstellt und die Grundlage jedes fairen Verfahrens untergräbt.

Wachsende Skepsis innerhalb der Rechtsprofession

Die Zunahme dieser Vorfälle hat in der britischen Anwaltsvereinigung Law Society zu großer Besorgnis geführt. Brett Dixon, der Präsident der Organisation, beklagt massiv die Qualität der eingereichten Schriftsätze. Dixon erklärt gegenüber dem Guardian, dass sich die Dokumentenlänge drastisch aufbläht, wenn KI-Tools statt menschlichem Urteilsvermögen eingesetzt werden. Aus drei fundierten Seiten eines Anwält werden so plötzlich 60 ausschweifende Seiten einer kommerziellen KI.

Diese Ineffizienz belastet nicht nur die Verwaltung, sondern verdunkelt auch die substantiellen Argumente der Parteien. Die Justiz wird mit einer Flut von Texten konfrontiert, die auf den ersten Punkt wirken, aber oft inhaltlich leer oder falsch sind. Dies erschwert die Arbeit der Richter, die bereits mit langen Verfahrensdauern kämpfen, und führt zu einer weiteren Verlangsamung des gesamten Systems.

Langfristige Gefahren und neue Richtlinien

Auf höchster Ebene wächst die Angst vor einem kognitiven Verfall der Juristen. Lord Sales, Richter am Obersten Gerichtshof, warnt davor, dass die Abhängigkeit von Maschinen langfristige Kompetenzverluste zur Folge haben könnte. Er betont, dass die Gefahr nicht nur in falschen Antworten der Maschine liegt, sondern darin, dass Menschen allmählich die Fähigkeit verlieren, diese Fehler selbst zu erkennen.

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Um diese Entwicklung einzudämmen, wurden in England und Wales bereits neue Empfehlungen ausgesprochen. Zeugen in Zivilverfahren sollen künftig schriftlich bestätigen müssen, dass ihre Aussagen nicht von künstlicher Intelligenz erstellt oder beeinflusst wurden. Diese Maßnahme soll die Integrität der Beweiskette wiederherstellen und die Grenze zwischen menschlicher Erfahrung und maschineller Generierung klar definieren.