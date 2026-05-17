Der Artikel untersucht die Rolle von künstlicher Intelligenz (KI) und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft und Märkte. HorNAME warnt vor unnötigenన్నారు Panik in der heutigen turbulentesten Wirtschafts- und Aktienmärkte, betont ein realistisches Verständnis der Unsicherheit und Schwankungen. Darüber hinaus analysiert er, wie sich die künstliche Intelligenz auf die österreichische Volkswirtschaft auswirkt.

Der Artikel untersucht die Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft und Märkte.

Der Leiter der BKS Investment & Wealth Management, Horst Maier, betont, dass die KI-Rallye im Vergleich zu historischen Spekulationsblaskeln nicht problematisch ist, sofern man sich nicht von jeder Schlagzeile aus der Ruhe bringen lässt.



Im Wesentlichen ist es wichtig, investiert zu sein und eine klare Strategie zu verfolgen. Wenn man sein Portfolio sinnvoll diversifiziert und regelmäßig evaluiert und investiert, reduziert man Risiken. Gleichzeitig sollte man jedoch die Unsicherheit und die Schwankungen in Kauf nehmen, da sie dazugehören und keine Grund sind, die Strategie ständig zu ändern.

Der enorm hohe Kapital- und Technologiebedarf wirft die Frage auf, ob sich KI langfristig wirtschaftlich rechnen kann.



Die österreichischen Haushalte haben rund 330 Mrd. Euro auf Giro- und Sparkonten liegen, der Großteil davon fast unverzinst. Wer sein Geld einfach an dem Konto liegen lässt, verliert an Kaufkraft. Eine diversifizierte Strategie mit einem gewissen Anteil von Aktien und Anleihen kann die Kaufkraft langfristig verbessern.



Experten unterscheiden hierbei zwischen derKI Brokerage und KI Vermögensverwaltung. Wer sich intensiv mit Märkten beschäftigt und eigenverantwortlich decidesch will, sollte sich für eine Brokerage-Lösung entscheiden. Wer hingegen lieber von einer Kurzatmosphäre begleitet wird und sich nicht im Detail mit allen Marktentwicklungen beschäftigen will, ist besser aufgehoben in eine individuelle Vermögensverwaltung.

Die Aussagen ersetzen nicht die Beratung für den An- oder Verkauf von Wertpapieren und bergen Risiken, bis zum Totalverlust inklusive Kaufspesen. \





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