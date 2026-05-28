Die ugandische Künstlerin Njola setzt ihre Kunstinstallation 'Kiteezi Culture Change' im Wiener Volksgarten auf, um auf die Müllberge der Kleidungsindustrie hinzuweisen. Die Installation besteht aus motorradfahrenden Boten, die mit Abfallmaterial aus der Mülldeponie Kiteezi in Uganda hergestellt wurden.

Die ugandische Künstlerin Njola setzt ihre Kunstinstallation ' Kiteezi Culture Change ' im Wiener Volksgarten auf, um auf die Müllberge der Kleidungsindustrie hinzuweisen. Die Installation besteht aus motorradfahrenden Boten, die mit Abfallmaterial aus der Mülldeponie Kiteezi in Uganda hergestellt wurden.

Die Künstlerin möchte damit auf die Probleme der Kleidungsindustrie aufmerksam machen und die Menschen dazu anregen, bewusster mit ihren Einkäufen umzugehen. Die Installation ist bereits die zweite Intervention in Wien, nachdem die karibische Künstlerin Shannon Alonzo im letzten Jahr ihre Arbeit 'kopflose Wäscherin' hier aufgestellt hatte. Njola arbeitet mit Abfallmaterial, das sie selbst einsammelt oder in Kiteezi bei den dort arbeitenden Gemeinschaften kauft.

Sie webt Plastiksackerl zu Stoffen, entstehen Fäden aus den Innenseiten von Autoreifen, die zu langen Haaren für Motorradhelme werden. Die Künstlerin möchte damit die Menschen dazu anregen, bewusster mit ihren Einkäufen umzugehen und weniger Billigmode zu konsumieren. Die Installation ist bereits die zweite Intervention in Wien, nachdem die karibische Künstlerin Shannon Alonzo im letzten Jahr ihre Arbeit 'kopflose Wäscherin' hier aufgestellt hatte. Njola arbeitet mit Abfallmaterial, das sie selbst einsammelt oder in Kiteezi bei den dort arbeitenden Gemeinschaften kauft.

Sie webt Plastiksackerl zu Stoffen, entstehen Fäden aus den Innenseiten von Autoreifen, die zu langen Haaren für Motorradhelme werden. Die Künstlerin möchte damit die Menschen dazu anregen, bewusster mit ihren Einkäufen umzugehen und weniger Billigmode zu konsumieren





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