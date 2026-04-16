Künstler im Dämmerlicht: Eine Inszenierung zwischen Melancholie und Manierismus

Die Inszenierung „Casa di riposo degli artisti“ an den Kammerspielen thematisiert Alter, Vergänglichkeit und das Ende des Lebens anhand der Geschichte zweier Königskinder. Trotz starker Themen verfehlt das Konzept unter Herbert Föttinger seine volle Wirkung. Die Darsteller agieren manieriert, und die Fokussierung auf den Verlust weiblicher Schönheit im Alter wirft Fragen auf. Surrealistische Elemente und melancholische Musik prägen den Abend.

Das Leben neigt sich dem Ende zu, gezeichnet von Falten im Gesicht, nach unten gezogenen Mundwinkeln und schwindenden Erinnerungen. Über der fast leeren Bühne prangt der Schriftzug „Casa di riposo degli artisti“ – das Alter sheim der Künstler. Das Stück, das hier zur Aufführung gelangt, erzählt die Geschichte zweier Königskinder, die zur Heirat bestimmt sind. Sie fliehen jedoch und verlieben sich auf der Flucht, nun im Alter , erst recht ineinander.

Ein Gedanke, der auf den ersten Blick nicht abwegig erscheint, da das Drama intensiv Themen wie Lebensmüdigkeit, Fremdbestimmung und den Tod behandelt. Dennoch vermag das Konzept der letzten Premiere unter der Intendanz von Herbert Föttinger an den Kammerspielen nicht vollständig zu überzeugen. Die Darstellung des gealterten Paares, das auf ein „volles Leben hinter sich“ blickt und sich an „die gemeinsame Zeit“ erinnert, durch Michael Dangl und Sandra Cervik wirkt allzu manieriert und stilisiert. Zudem rückt der Abend ungewöhnlich stark in den Fokus, wie „das Weib“ im Alter seine Schönheit verliert – als ob diese das einzig Wertvolle einer Frau wäre. Eine Fülle melancholischer Musik, teils live, teils vom Band, begleitet die Inszenierung. Pathos, eine Discokugel, üppiger Nebel und ein kleiner Zitronenbaum komplettieren das Bühnenbild. Die Darbietung beinhaltet surreale Elemente wie auftretende alte Männer in Strapsen, einen dementen König, der unsicher über die Bühne stolpert, und einen traurig weiß geschminkten Diener, der seiner Arbeit überdrüssig ist. Die Kritik befasst sich mit Theater in all seinen Facetten und ist verantwortlich für das Theaterprogramm der Publikation





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