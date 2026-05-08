Kündigung von Mathias Häckel sorgt für politische Zündstoff in Drosendorf-Zissersdorf

Die Kündigung von Stadtamtsdirektor Mathias Häckel hat in Drosendorf-Zissersdorf politische Zündstoff ausgelöst. Claudia Döberl, die SP-Stadträtin, wirft dem Bürgermeister Führungs- und Kommunikationsmängel vor, während Robert Feldmann, der Bürgermeister, sieht die Anschuldigungen als Wahlkampfversuch der Opposition. Der politische Ton in der Stadtgemeinde wird rauer.

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Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: Die Kündigung von Amtsleiter Mathias Häckel (rechts) sorgt in Drosendorf-Zissersdorf für Verstimmung zwischen SP-Stadträtin Claudia Döberl (Mitte) und Bürgermeister Robert Feldmann (ÖVP). In der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf sorgt die Kündigung von Stadtamtsdirektor Mathias Häckel für politischen Zündstoff. Während SP-Stadträtin Claudia Döberl dem Bürgermeister Führungs- und Kommunikationsmängel vorwirft, weist Ortschef Robert Feldmann (ÖVP) die Kritik zurück und spricht von Wahlkampf der Opposition.

Der politische Ton in der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf wird wieder rauer. Grund dafür ist diesmal die Kündigung von Stadtamtsdirektor Mathias Häckel. SP-Stadträtin Claudia Döberl macht für den Abgang in einer Presseaussendung das Verhalten von Bürgermeister Robert Feldmann verantwortlich. Der sieht in den Anschuldigungen einen Versuch, „Wahlkampf“ zu betreiben





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