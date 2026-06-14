Kündigung nach Kritik an Ausgaben? Gerichtsprozess um ehemalige Finanzverwalterin in Keutschach

Eine langjährige Finanzverwalterin der Gemeinde Keutschach wurde entlassen und wirft Bürgermeister Oleschko vor, sie gekündigt zu haben, nachdem sie ihn auf Überschreitungen der Zwölftelregelung hingewiesen hatte. Die Gemeinde begründet die Kündigung mit einer Dienstpflichtverletzung. Nun muss das Landesgericht Klagenfurt den Fall klären.

In einem brisanten Gerichtsverfahren am Landesgericht Klagenfurt wird am Montag die Entlassung einer langjährigen Mitarbeiterin des Bürgermeisters Gerhard Oleschko verhandelt. Die Frau war insgesamt 19 Jahre als Finanzverwalterin für die Gemeinde Keutschach tätig, bevor sie etwa eineinhalb Jahre vor ihrem geplanten Pensionsantritt überraschend gekündigt wurde.

Sie wehrt sich nun rechtlich gegen die Kündigung und hofft auf ihre Wiedereinstellung. Der offiziell angeführte Grund für die Entlassung durch die Gemeinde war eine angebliche Dienstpflichtverletzung: Die Finanzverwalterin hatte Rechnungen und Belege für eine interne Prüfung ausgedruckt. Aus ihrer Sicht gehörte dieses Drucken jedoch zu ihren regulären Aufgaben und sei nie beanstandet worden. Die Kündigung scheint nach Ansicht der Klägerin jedoch nicht wegen dieser formalen Begründung erfolgt zu sein.

Sie vermutet, dass der tatsächliche Grund in einer wiederholten Kritik ihrerseits am Haushaltsverhalten des Bürgermeisters liegt. Ihrer Darstellung nach wies sie Oleschko mehrfach darauf hin, dass er Ausgaben tätigt, welche die gesetzliche Zwölftelregelung für Gemeindefinanzen überschreiten. Diese Regelung begrenzt die Ausgaben einer Gemeinde pro Jahr auf ein Zwölftel des Gesamtbudgets, um finanzielle Disziplin zu wahren. Die Frau fühlt sich daher gekündigt, weil sie ihre Pflicht zur Kontrolle und Rüge von Verstößen wahrnahm.

Vor Gericht werden mehrere Zeuginnen und Zeugen angehört, um den genauen Hergang und die Motive aufzuklären. Bisher hat sich der Bürgermeister nicht öffentlich zu den konkreten Vorwürfen geäußert, wie der ORF berichtet. Der Fall wirft Fragen zur arbeitsrechtlichen Stellung von Gemeindebediensteten und zur Unabhängigkeit von Finanzkontrollen in kleineren Kommunen auf. Die Entscheidung des Gerichts könnte präzedenzcharakter haben für den Schutz von Mitarbeitern, die Missstände melden.

Der Ausgang des Verfahrens wird mit Spannung erwartet, da es nicht nur um das individuelle Arbeitsverhältnis geht, sondern auch um Transparenz und Compliance in der öffentlichen Verwaltung. Die Zwölftelregelung ist ein wichtiges Instrument der Haushaltsdisziplin, deren Einhaltung von den Finanzverwaltern überwacht wird. Wenn diese bei ihrer Arbeit Repressalien befürchten müssen, könnte dies die Kontrollfunktion untergraben. Die Klägerin betont, sie habe stets im Sinne der Gemeinde gehandelt und lediglich ihre Pflicht erfüllt.

Die Gemeinde hingegen argumentiert mit einer schwerwiegenden Pflichtverletzung durch das unrechtmäßige Ausdrucken von Dokumenten. Die anstehende Beweisaufnahme wird zeigen, welche Version überzeugt. Der Fall hat bereits lokalpolitische Wellen geschlagen und zeigt, wie sensibel das Thema Gemeindefinanzen in Österreich sein kann. Die Verhandlung dauert voraussichtlich mehrere Tage





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