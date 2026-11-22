Wie österreichische Unternehmen volatile Kundenpräferenzen in 2026 meistern: Revolut-Erfolg, KI-Lösungen von Microsoft und strategische Anpassungen der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg.

Österreichische Unternehmen stehen im Jahr 2026 vor erheblichen Herausforderungen, da sich das Konsumverhalten der Kunden fundamental verändert. Traditionelle Kaufgewohnheiten verlieren an Aussagekraft, während Verbraucher Entscheidungen verschieben und ihre Prioritäten neu bewerten. Diese volatile Marktsituation erfordert von den Unternehmen ein tieferes Verständnis der Kundenbedürfnisse, um strategisch handlungsfähig zu bleiben und wirtschaftliche Schwierigkeiten abzuwenden.

Studie deckt volatile Kundenpräferenzen auf

Die Great Sales Force® Unternehmensradar-Studie 2026 dokumentiert diese Entwicklungen detailliert. Zusammen mit drei Landesbanken befragten die Analysten rund 500 österreichische Unternehmen zu ihren aktuellen Marktherausforderungen. Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass ein volatiles Kundenverhalten die dominierende Sorge der Branche darstellt.

Also read Weltbevölkerungsbericht 2026: Junge Menschen verschieben Lebensplanung nach hinten

Die angespannte wirtschaftliche Lage führt dazu, dass Anschaffungen systematisch aufgeschoben werden. Investitionsentscheidungen werden kritischer hinterfragt und etablierte Prioritäten werden neu bewertet. Für die betroffene Wirtschaft bedeutet dies, dass vertraute Verhaltensmuster nicht mehr zuverlässig sind. Die konkreten Folgen reichen von verlängerten Verkaufszyklen über rückläufige Umsätze bis hin zu ernsthaften wirtschaftlichen Schwierigkeiten.

Um diesen Tendenzen entgegenzuwirken, ist es unerlässlich, Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Das bloße Wissen um vergangene Kaufgewohnheiten reicht nicht mehr aus. Unternehmen müssen jetzt verstehen, welche aktuellen Herausforderungen ihre Kunden bewegen und wie sich deren Bedürfnisse und Erwartungen konkret verändern.

Advertisement

Digitalbank Revolut setzt auf Kundenperspektive

Sonja Fahrner-Poszvek, Senior Managing Director bei Great Sales Force®, demonstrierte am Beispiel der Digitalbank Revolut den Wettbewerbsvorteil eines konsequenten Kundenverständnisses. Die Kundenbasis dieser Bank entwickelte sich von rund 16,4 Millionen Privatkunden Ende 2021 auf über 80 Millionen im Jahr 2026. Allein im Jahr 2025 konnte Revolut 16 Millionen neue Privatkunden gewinnen.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die starke Empfehlungsbereitschaft. Mehr als 63 Prozent der im Jahr 2025 hinzugewonnenen Kunden kamen über Empfehlungen. Nach Ansicht von Great Sales Force® basiert dieser Erfolg auf drei Säulen: einem tiefgreifenden Verständnis der Kundenbedürfnisse, der konsequenten Umsetzung dieses Verständnisses in herausragende Leistungen und der gezielten Entwicklung zufriedener Kunden zu aktiven Weiterempfehlern.

Revolut hat das Bankgeschäft keineswegs neu erfunden, da viele angebotene Leistungen bereits seit Jahren existieren. Entscheidend ist die Art und Weise, wie die Digitalbank diese Leistungen zu einem überzeugenden Kundenerlebnis verbindet. Vom unkomplizierten Onboarding über internationale Zahlungsservices bis hin zu Reiseangeboten erhalten Kunden ein intuitives Gesamtpaket.

"Die eigentliche Revolution von Revolut ist nicht technologischer Natur", betonte Sonja Fahrner-Poszvek. Die Stärke des Unternehmens liege darin, das Bankgeschäft konsequent aus der Perspektive der Kunden zu denken und dieses Verständnis in ein überzeugendes Kundenerlebnis zu übersetzen. Dieser Ansatz zwingt auch etablierte Finanzdienstleister zu Anpassungen.

Raiffeisen Landesbank Vorarlberg passt Strategie an

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg hat auf diese Marktentwicklungen reagiert und entschieden, ihr Kundenverständnis auf ein neues Niveau zu heben. Das vertiefte Kundenverständnis dient der Landesbank als Ausgangspunkt ihrer strategischen Neupositionierung. Der Fokus liegt dabei nicht auf dem bloßen Kopieren erfolgreicher Digitalbanken.

Advertisement

Stattdessen geht es darum, die eigenen Stärken der etablierten Bank mit einem ebenso konsequenten Kundenverständnis zu verbinden. Dieser Ansatz zeigt, dass traditionelle Institute ihre Wettbewerbsfähigkeit nur durch eine echte Anpassung an die veränderten Bedürfnisse ihrer Kunden langfristig sichern können. Die Strategie verfolgt das Ziel, Vertrautheit und Innovation intelligent zu verknüpfen.

Microsoft nutzt KI für mehr persönlichen Kontakt

Die Rolle der Technologie bei der Verbesserung des Kundenverständnisses beleuchtete Jörg Konwalinka, Senior Specialist Manager bei Microsoft Österreich. Sein Vortrag stand unter dem Motto "Mehr KI, mehr Mensch" und rückte einen oft übersehenen Nutzen künstlicher Intelligenz in den Vordergrund. Im Fokus steht der Gewinn von Zeit für den persönlichen Kontakt.

Bei Microsoft übernehmen persönliche KI-Assistenten und KI-Agenten bereits einen Großteil der administrativen Aufgaben sowie der Vor- und Nachbereitung im Vertrieb. Diese Automatisierung befreit Vertriebsmitarbeiter von zeitintensiven Bürotätigkeiten und ermöglicht es ihnen, sich intensiver auf den Menschen zu konzentrieren.

Durch diese effizientere Arbeitsweise steigen Vertriebsmitarbeiter wieder häufiger ins Auto oder in den Zug, um ihre Kunden vor Ort zu besuchen. Dort erfahren sie unmittelbar, welche spezifischen Herausforderungen ihre Kunden beschäftigen und wo Unterstützung benötigt wird. Statt Stunden mit administrativen Tätigkeiten zu verbringen, wird die gewonnene Zeit gezielt für direkte Gespräche genutzt.

Der persönliche Kontakt bleibt somit ein unverzichtbarer Bestandteil erfolgreicher Vertriebsstrategien. Erich Mayer, Präsident des Finanz-Marketing Verbands Österreich (FMVÖ), unterstrich diese Bedeutung in der anschließenden Diskussionsrunde des Business Breakfasts. Die Veranstaltung fand im "Presse"-Studio in Wien statt und wurde von Andreas Rast von "Die Presse" moderiert. Günter Thumser vom Markenartikelverband und Klaus Kümmel von Great Sales Force waren ebenfalls Teil der hochkarätigen Diskussionsrunde, die praxisnahe Lösungen für die aktuelle Marktsituation erörterte.