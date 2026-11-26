Der Kultursommer Wien wird nach sieben Jahren eingestellt. Kabarettist Der Kuseng kritisiert den Verlust an kultureller Teilhabe für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen.

Das Festival Kultursommer Wien wird nach sieben Jahren Geschichte offiziell eingestellt. Die Stadt Wien hat die Entscheidung getroffen, das seit 2020 bestehende Angebot einzustellen, das Kunst und Kultur kostenlos und niedrigschwellig direkt zu den Menschen brachte. Diese Maßnahme markiert das Ende einer fest etablierten Säule im Wiener Veranstaltungskalender, die traditionell jedes Jahr im Juli und August stattfand. Mit dem Ausfall dieses Programms verschwindet eine wichtige Infrastruktur für die kulturelle Basisversorgung der Wiener Bevölkerung.

Kritik an Einstellung durch Kabarettist Der Kuseng

Der Kabarettist Der Kuseng, der in Armut aufgewachsen ist, äußert sich kritisch zur Streichung des Festivals. Er erklärt, dass mit dem Wegfall mehr verschwindet als nur eine Reihe von Bühnenauftritten. Für ihn ist der Verlust des Programms ein gravierender Einschnitt, der die kulturelle Teilhabe erschwert. Besonders Menschen, für die Reisen, Theater und Musik bisher als unerschwingliche Dekadenz galten, verlieren hiermit eine einzigartige Möglichkeit der gesellschaftlichen Einbindung.

Also read 'Außergewöhnliche Persönlichkeit' – Anton Gaál ist tot

Der Kuseng beschreibt seine eigene Kindheit als von Armut geprägt. Als Flüchtlingskind kam er im Säuglingsalter nach Österreich und wuchs in einem Umfeld auf, in dem finanzielle Sorgen alltäglich waren. Seine alleinerziehende Mutter arbeitete körperlich anstrengend und schlecht bezahlt bei Firmen wie Sembella, Trodat, McDonalds und Burger King. Für außergewöhnliche Erlebnisse wie Schulreisen nach Paris oder Skikurse fehlte den Familien stets das Geld. Diese Erfahrungen prägen seine Haltung gegenüber kulturellen Einrichtungen bis heute.

Er erinnert sich daran, wie er sich in Museen oder Theatern wie ein Fremdkörper fühlte. Das Gefühl, sich heimlich eingeschleust zu haben und gleich wieder vertrieben zu werden, war ihm vertraut. Die Angst, nicht richtig zu verstehen, wo man applaudieren sollte oder welche Künstler:innen gemeint waren, schloss viele Menschen aus. Der Kultursommer Wien brach diese Barrieren auf. Er bot einen Raum, in dem diese Ängste keine Rolle spielten und Kunst für alle zugänglich war.

Advertisement

Ökonomische Rahmenbedingungen und Ausstrahlung auf Künstler:innen

Das Festival bot nicht nur Besuchern, sondern auch Künstler:innen konkrete wirtschaftliche Perspektiven. Unabhängig von ihrer bisherigen Bekanntheit erhielten alle auftretenden Künstler:innen einen festen Betrag von 530 Euro pro Auftritt. Diese Pauschale war ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität des Programms. Für weniger bekannte Talente diente das Festival oft als Sprungbrett, um erste Auftrittsmöglichkeiten und Sichtbarkeit zu erlangen. Mit der Einstellung des Kultursommers entfallen diese Einkommensquellen und die Chance auf öffentliche Präsenz.

Die Stadt Wien begründet die Maßnahme typischerweise mit Haushaltsüberlegungen, doch der gesellschaftliche Schaden wird von Kritikern als nicht im Budgetposten abbildbar eingestuft. Kulturelle Teilhabe wird als Schlüssel zur sozialen Integration verstanden. Wenn die eigenen Geschichten auf der Bühne fehlen, fällt es Menschen schwerer, sich an einem Ort zu verorten. Der Kultursommer Wien zeigte Kindern und Jugendlichen, dass ihre Fantasien und Lebensrealitäten einen Platz haben. Dieses Signal der Zugehörigkeit ist mit rein finanziellen Kennzahlen nicht messbar.

Zukünftige Auswirkungen auf die Wiener Kulturlandschaft

Seit der ersten Durchführung im Jahr 2020 war das Festival ein fester Bestandteil des Sommerprogramms in Wien. Es schuf einen Raum, in dem Kunst nicht elitär, sondern alltagsnah erlebbar war. Die Einstellung des Programms wird daher als Verlust für die gesamte kulturelle Vielfalt Wiens gewertet. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Ausfall auf die zukünftige Entwicklung des Kultursektors in der Hauptstadt auswirkt. Die Frage, wie man kulturelle Zugänglichkeit in einer Zeit steigender Lebenshaltungskosten aufrechterhält, wird nun dringender als je zuvor.

Für die vielen Besucher:innen, die sich einst freuten, auf der Bühne stehen zu können, wenn sie größer sind, bedeutet dies eine herbe Enttäuschung. Der Verlust an kreativen Perspektiven und Möglichkeiten der Selbstverwirklichung ist spürbar. Der Kabarettist Der Kuseng fordert im Geist der früheren Jahre zu einem Umdenken auf. Kultur darf kein Luxusgut sein, sondern muss als öffentliches Gut verstanden werden, das jeder Mensch unabhängig von seiner Herkunft verdient hat. Das Ende des Kultursommers markiert somit nicht nur das Ende eines Festivals, sondern einen tiefgreifenden Wandel im Verständnis von Kultur in Wien.