Umfassender Überblick über Tirols kulturelles Wochenende: Kabarett mit Stermann Grissemann, Thomas Maurer, Snowfest und zahlreiche Christkindlmärkte im ganzen Bundesland.

Das kommende Wochenende prägt das kulturelle und saisonale Leben in Tirol mit einer breiten Palette an Veranstaltungen, die von humorvoller Unterhaltung bis zu festlichen Traditionen reichen. In Innsbruck, Wörgl, Hall und anderen Städten öffnen Theater, Musik venues und Advent märkte ihre Türen, während die ersten Krampusläufe und die Eröffnungen der Christkindlmärkte die Vorweihnachtszeit einläuten. Die Band Madsen präsentiert ihr erstes Nummer-eins-Album, und das Kabarett-Duo Stermann und Grissemann widmet sich dem Werk von Loriots.

Kabarett und Comedy in Innsbruck und Wörgl

Das Kabarett-Duo Stermann und Grissemann tritt am Freitag um 20 Uhr im Komma in Wörgl auf. Die Veranstaltung trägt den Titel Das Ei ist hart und befasst sich mit Loriots dramatischen Werken. Philippine Duchateau unterstützt das Duo musikalisch bei der Auseinandersetzung mit den zeitlosen Klassikern. Das Programm verbindet humorvolle Elemente mit einer tiefen Liebe zum Originaltext des berühmten Künstlers.

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In Hall nimmt Thomas Maurer am Freitag ab 19.30 Uhr im Treibhaus sein neues Programm Im falschen Film unter die Lupe. Die Tragikomödie mit Horrorelementen betrachtet die Gegenwart als Drehbuch mit Schwächen. Zu den genannten Problemen zählen zu viele Krisen und zu wenige positive Identifikationsfiguren. Maurer verspricht dennoch ein Happy End, wie es typisch für Feelgood-Filme ist. Das Stück wirft einen kritischen, aber unterhaltsamen Blick auf aktuelle gesellschaftliche Zustände.

Zwischen Konferenzen und Schulalltag sucht das Musikkabarett Schulwart Wolfi am Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr im Gewölbe in Hall für Entlastung. Das Programm richtet sich an Lehrpersonen, Eltern und alle, die den Schulbetrieb aus einer humorvollen Perspektive betrachten möchten. Vergessene Hauspatschen und Elternkontakte stehen im Mittelpunkt der humorvollen Geschichten, die den typischen Trubel des Schulbetriebs aufs Korn nehmen.

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Musikalische Highlights und Live-Auftritte

Die Band Madsen bringt ihr zehntes Album Smile zur Premiere. Das Album ist zugleich die erste Nummer-eins-Platte der Gruppe. Die zwölf Songs kreisen thematisch um Zuversicht und die Frage, wie man Hoffnung auch in unsicheren Zeiten bewahren kann. Fans alter und neuer Hits können die Band am Freitag ab 20 Uhr in der Music Hall live erleben. Die Veranstaltung bietet eine umfassende Darstellung des musikalischen Schaffens der Band.

Die fünfköpfige Band Cordoba 78 mit Wurzeln in Vorarlberg und Wien bereist ihre Muss ich unbedingt verpassen-Tour. Am Freitag in der Bäckerei Innsbruck präsentieren sie verschwitzte Hemden, übergroße Anzüge und Gitarrensoli mit Retro-Anleihen. Der Support für den Abend stammt von der Gruppe Für. Der Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr angesetzt. Die Band liefert somit ein visuelles und akustisches Erlebnis der besonderen Art.

In Hall lädt das Stromboli am Freitag wieder zur Clubnacht ein. DJ Anja Schneider aus Berlin ist der Hauptact dieser Veranstaltung. Unterstützung erhält sie von dem Künstler oder der Gruppe, die im Originaltext als Alter bezeichnet wird. Der Einlass erfolgt um 20 Uhr. Für elektronische Musikliebhaber bietet dieser Abend eine Gelegenheit, internationale DJs in einer intimen Clubatmosphäre zu erleben.

Snowboard, Theater und Poetry Slam

Das Snowfest bringt die fünfte Ausgabe der Rock A Rail Tour ins Innsbrucker Stadtzentrum. Drei Tage lang zeigen Snowboarderinnen und Freeskiierinnen ihre Tricks vor Publikum. Ein Snowfest Village ergänzt das Event mit Mitmachangeboten und Einblicken in verschiedene Wintersportarten. Am Freitag und Samstag finden Afterpartys im Maria Theresia statt. Das Event ist für alle Interessenten zugänglich und fördert den Austausch zwischen Sportlern und Zuschauern.

Das Landesjugendtheater Innsbruck inszeniert das bekannte Theaterstück Der Zauberer von Oz. Der Titel der Inszenierung lautet Es gibt keinen Ort wie Zuhause. Die Aufführungen finden das ganze Wochenende jeweils um 15 Uhr statt. Im Mittelpunkt stehen die Abenteuer der Vogelscheuche, des Blechmanns und des Löwen. Themen wie Mut, Freundschaft und die Suche nach den eigenen Stärken bilden den roten Faden der Geschichte.

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Die Stadtbühne Imst richtet am Freitag ab 20 Uhr einen Poetry Slam aus. Fünf Minuten Redezeit haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um mit selbst geschriebenen Texten aus Lyrik, Prosa oder Spoken Word zu überzeugen. Der Abend wird wie gewohnt von Markus Köhle moderiert. Das Publikum trifft die entscheidung über den Sieger. Die Veranstaltung auf der Stadtbühne Imst bietet eine Plattform für literarische Begabungen.

Adventmärkte und Saisonale Traditionen

Nach dem Auftakt in Innsbruck am vergangenen Freitag folgen weitere Christkindlmarkt-Eröffnungen im ganzen Bundesland. In Kufstein, Rattenberg, Hall, Seefeld, Schwaz und Lienz wird die festliche Zeit eingeleitet. Besucher haben die Möglichkeit, traditionelle Leckereien wie Kiachl und Glühwein zu verkosten. Die Märkte bieten somit eine Möglichkeit, die vorweihnachtliche Stimmung regional zu erleben und zu genießen.

In Schwaz beginnt der Advent mit der Illuminierung des Christbaums vor der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Ein Fackelzug der Mitwirkenden führt anschließend mit der Stadtmusik Schwaz zum Maximilianplatz. Bürgermeisterin Victoria Weber und Bezirkshauptmann Michael Brandl eröffnen den Schwazer Advent um 17.45 Uhr. Nachfolgend treten die Weisenbläser der Stadtmusik auf.

Die Gruppe Tschentig tritt um 19 Uhr auf und präsentiert Dialektpop und Balladen. Für Kinder öffnet die Christkindlwerkstatt von 16.30 bis 19 Uhr. Dort gibt es Geschichten zum Zuhören. Der Wintermarkt Bunt in Wien, der oft mit Tiroler Events verwechselt wird, bietet hier exemplarisch ausgewählte Stände in persönlicher Atmosphäre. In Tirol stehen jedoch die lokalen Traditionen im Vordergrund.

Zwischen Schnee und Schmäh verbindet dieses Wochenende die Vielfalt der Tiroler Kultur. Ob Comedy, Snowfest, Indie-Musik oder heimischer Rock, die Auswahl ist groß. Der Trubel der Vorweihnachtszeit geht weiter, und die ersten Krampusläufe stehen ebenfalls bereits an. Alle genannten Highlights bieten für jeden Geschmack passende Unterhaltung. Die Veranstaltungen finden an diesem Wochenende statt und laden zur Teilnahme ein.