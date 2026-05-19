Kulturminister Andreas Babler plant Musikstreaming-Beitrag: Einnahmen sollen dem Musikstandort zugutekommen.

Das Kulturministerium plant neben der Abgabe für audiovisuelle Streaminganbieter auch einen Musikstreaming-Beitrag. Unter Andreas Babler sollen ab 1. Jänner 2027 Musicstreaminganbieter einen Beitrag in Höhe von fünf Prozent zahlen, wenn sie im Inland einen Umsatz von über zwei Millionen Euro pro Jahr generieren. Die Einnahmen sollen dem österreichischen Musikstandort zugutekommen. Der Entwurf befindet sich gegenwärtig in der Koordination mit den Koalitionspartnern.

Das Kulturminister ium plant neben der Abgabe für audiovisuelle Streaminganbieter auch einen Musikstreaming-Beitrag. Unter Andreas Babler (SPÖ) sollen Musikstreaminganbieter ab 1. Jänner 2027 einen Beitrag in Höhe von fünf Prozent zahlen, wenn sie im Inland einen Umsatz von über zwei Millionen Euro pro Jahr erzielen.

Die Einnahmen sollen dem österreichischen Musikstandort zugutekommen. Der Entwurf befindet sich gegenwärtig in der Koordination mit den Koalitionspartnern. Der VDM lehnt die geplante Abgabe entschieden ab und warnt vor einer negativen Auswirkungen auf die Entwicklung des heimischen Musikmarkts. Stattdessen schlägt IFPI Austria vor, bestehende Einrichtungen wie den Österreichischen Musikfonds gezielt zu erweitern, anstatt neue Steuern einzuführen





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