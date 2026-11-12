Kulturkalender 14. bis 20. November: Dylan, Tsitsi Dangarembga und das Autumn Leaves Festival

Der Kulturkalender in Österreich vom 14. bis 20. November präsentiert Highlights wie Bob Dylan in Salzburg, Tsitsi Dangarembga im Filmmuseum und das Autumn Leaves Festival in Graz.

Vom 14. bis 20. November bietet Österreich ein dichtes Programm aus internationaler Musik,literatur und darstellender Kunst. Bob Dylan tritt am 14. November in der Salzburgarena auf, während Tsitsi Dangarembga mit einem Filmprogramm im Filmmuseum zu Gast ist. Das Autumn Leaves Festival in Graz feiert Singer-Songwriter wie Elín Hall, und die Europäischen Literaturtage in Krems diskutieren das Thema Zuversicht. Diese Ereignisse markieren den kulturellen Fokus dieser Woche.

Konzerte von Bob Dylan und Tsitsi Dangarembga

Bob Dylan führt seine "Never Ending Tour" fort und ist am 14. November ab 19.30 Uhr in der Salzburgarena zu erleben. Dies folgt auf seine zuvor bejubelten Auftritte in Wien, die einen Teil seiner seit 1988 laufenden Tournee darstellen. Der Nobelpreisträger gab im Jahr 1988 den Startschuss für diese Tour mit rund 100 Auftritten pro Jahr. Seine Präsenz in Salzburg schließt die österreichischen Termine dieser Tour erfolgreich ab und zieht ein breites Publikum an.

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Die simbabwische Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga präsentiert ihr filmisches Werk im Filmmuseum. Das International Images Film Festival for Women zeigt dabei auch Filme, die unter ihrer Regie entstanden sind. Ein geplanter Auftritt von Dangarembga findet am 19. November in einem Gespräch über ihre Arbeit und ihren Aktivismus statt. Sie war 2021 Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels und gilt international als erfolgreiche Romanautorin.

Das Filmmuseum zeigt unter anderem den Film "Everyone's Child" aus dem Jahr 1996 von Tsitsi Dangarembga. Dieser ist am 18. November im Programm. Dangarembga gründete in den 1990er Jahren eine eigene Produktionsfirma in Afrika und etablierte damit eine nachhaltige Plattform für afrikanisches Kino. Ihr Debütroman wurde als eines der besten afrikanischen Bücher prämiert und trägt zur internationalen Anerkennung ihrer literarischen Leistungen bei.

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Festival Highlights in Graz und Krems

Das Autumn Leaves Festival in Graz nutzt die zweite Novemberwoche, um den Herbst musikalisch zu feiern. Die isländische Sängerin Elín Hall ist eine der prominenten Künstlerinnen in dieser Reihe. Die Veranstaltungsreihe positioniert sich als musikalischer Höhepunkt vor dem Ende der Herbstsaison. Sie zieht sich durch das Orpheum und präsentiert feinsinnige Singer-Songwriter-Klänge.

In Krems bestimmen die Europäischen Literaturtage die kulturelle Szene mit ihrem Jahresthema "Zuversicht". Zu den diskutierenden Autoren gehören Robert Menasse, Ursula Poznanski, Aiki Mira und Maja Haderlap. Die Veranstaltung richtet den Blick auf die Zukunft und bietet Raum für intensive Gespräche mit den genannten Schriftstellern. Das Festival stellt somit einen Kontrapunkt zu den eher nostalgischen Klängen in Graz dar.

Die Künstlerin Elín Hall ist Teil eines Programms, das auch Felix Kramer und Goodwin umfasst. Die 20. Auflage des Festivals betont die Vielfalt der aktuellen Musikszene. Die Kombination aus etablierten Namen und neuen Stimmen sorgt für ein abwechslungsreiches Erlebnis. Die Atmosphäre ist geprägt von Intimität und musikalischer Präzision.

Theater, Klassik und Preisträger

In Wien wird der H13-Preis für Performance am 17. November im Kunstraum Niederösterreich verliehen. Die Auszeichnung geht an Magdalena Forster, die ihre ausgezeichnete Arbeit präsentieren wird. Die feierliche Zeremonie rundet die wöchentlichen kulturellen Ereignisse in der Hauptstadt ab. Magdalena Forster steht im Mittelpunkt der Veranstaltung und zeigt ihre künstlerische Praxis.

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Die Wiener Band Vollkommen bietet am 19. November ab 19.30 Uhr in der Sargfabrik ein Live-Konzert an. Das Trio wurde ursprünglich von Ingrid Lang, Karl Stirner und Sebastian Seidl gegründet und wurde später um Johannes Wakolbinger und Lukas Lauermann ergänzt. Ihre Musik kombiniert Downtempo, Jazz und Electronic mit reduzierter Dialekt-Poesie. Die aktuelle EP der Band wird wie ein Hörspiel empfunden.

Im Bereich der klassischen Musik steht der finnische Dirigent Santeri Salo im Fokus. Er leitet in den Abendstunden des 19. und 20. November Programme mit Dvořáks Siebter Sinfonie und Bartóks "Herzog Blaubarts Burg". Santeri Salo hat im Jänner seinen 30. Geburtstag gefeiert und wird im Herbst 2027 das Chicago Symphony Orchestra leiten. Die Wiener Philharmoniker haben ihn bereits um einen Auftritt gebeten.

Am 18. November spielen die Avantgarde-Spezialisten bei Wien Modern im Konzerthaus Musik von Betsy Jolas und György Kurtág. Der Start der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Rossinis Opera Seria wird am 19. November im Theater an der Wien konzertant aufgeführt. Anastasia Bartoli singt die Titelpartie in dieser Produktion. Die kulturelle Palette dieser Woche ist somit breit gefächert.

Der Kinoeinstand für "La bola negra" ist am 20. November geplant. Regisseure Javier Calvo und Javier Ambrossi inszenieren diese Geschichte, die von drei schwulen Männern handelt. Nicolas Winding Refn schickt seine Figur in "Her private Hell" auf der Suche nach ihrem Vater in eine futuristische Metropole. Dieser Film ist ab dem 13. November in den Kinos zu sehen. Die Mischung aus Live-Events und Filmvorführungen bietet für jeden Geschmack passende Inhalte.