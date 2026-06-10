Kultur am Turm: Lokalkünstler auf dem Hauptplatz

Die Ennser Kulturplattform hat eine innovative Idee entwickelt, um Lokalkünstlern eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten und gleichzeitig die Innenstadt zu beleben. Am 19. Juni wird das Projekt 'Kultur am Turm' seine Premiere feiern, bei dem Musiker aus Enns den Hauptplatz mit unverstärkten Kurzkonzerten bespielen. Die Bandbreite reicht von der Stadtkapelle Enns-Ennsdorf über die Ennser Chöre bis zu lokalen Bands. Die Ennser Kulturstadträtin Gabriele Käferböck (SP) freut sich über das Pilotprojekt und sagt, dass sie sich freut, dass es so groß geworden ist. Die Musiker dürfen sich auf Schlager, Blues, Swing und Chormusik freuen. Am 3. Juli wird es beim Projekt 'Sing Sang' auch Gelegenheit zum Mitsingen geben. Die Konzerte dauern jeweils etwa eine Stunde, der Eintritt ist frei. Die Besucher werden eingeladen, Sessel oder Decken mitzubringen, Platz zu nehmen oder einfach stehen zu bleiben und zuzuhören. Die Musiker freuen sich über Hutgeld, die Ennser Wirte stehen anschließend für Getränke zur Verfügung. 'Kultur am Turm' endet am 10. September mit der Darbietung der Stadtkapelle Enns-Ennsdorf, dazwischen gibt es 14-täglich feine Klangerlebnisse auf dem Hauptplatz. Alle Termine finden Sie unter enns.at/kulturturm und in der Gemeindezeitung. Gestartet wird am Freitag, 19. Juni, um 17 Uhr mit 'Red wedge'. Die vier Musiker werden irische Musik, Folk und Hits aus den letzten fünf Jahren präsentieren, verarbeitet mit Fiedel, Tuba, Bodhran und Cajon. Die irischen Wurzeln von Sänger Peter Fleming garantieren irisches Flair.

Die Enns er Kulturplattform hat eine innovative Idee entwickelt, um Lokalkünstler n eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten und gleichzeitig die Innenstadt zu beleben. Am 19. Juni wird das Projekt 'Kultur am Turm' seine Premiere feiern, bei dem Musik er aus Enns den Hauptplatz mit unverstärkten Kurzkonzerten bespielen.

Die Bandbreite reicht von der Stadtkapelle Enns-Ennsdorf über die Ennser Chöre bis zu lokalen Bands. Die Ennser Kulturstadträtin Gabriele Käferböck (SP) freut sich über das Pilotprojekt und sagt, dass sie sich freut, dass es so groß geworden ist. Die Musiker dürfen sich auf Schlager, Blues, Swing und Chormusik freuen. Am 3.

Juli wird es beim Projekt 'Sing Sang' auch Gelegenheit zum Mitsingen geben. Die Konzerte dauern jeweils etwa eine Stunde, der Eintritt ist frei. Die Besucher werden eingeladen, Sessel oder Decken mitzubringen, Platz zu nehmen oder einfach stehen zu bleiben und zuzuhören. Die Musiker freuen sich über Hutgeld, die Ennser Wirte stehen anschließend für Getränke zur Verfügung.

'Kultur am Turm' endet am 10. September mit der Darbietung der Stadtkapelle Enns-Ennsdorf, dazwischen gibt es 14-täglich feine Klangerlebnisse auf dem Hauptplatz. Alle Termine finden Sie unter enns.at/kulturturm und in der Gemeindezeitung. Gestartet wird am Freitag, 19.

Juni, um 17 Uhr mit 'Red wedge'. Die vier Musiker werden irische Musik, Folk und Hits aus den letzten fünf Jahren präsentieren, verarbeitet mit Fiedel, Tuba, Bodhran und Cajon. Die irischen Wurzeln von Sänger Peter Fleming garantieren irisches Flair. Die Ennser Kulturplattform hat eine innovative Idee entwickelt, um Lokalkünstlern eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten und gleichzeitig die Innenstadt zu beleben.

Am 19. Juni wird das Projekt 'Kultur am Turm' seine Premiere feiern, bei dem Musiker aus Enns den Hauptplatz mit unverstärkten Kurzkonzerten bespielen. Die Bandbreite reicht von der Stadtkapelle Enns-Ennsdorf über die Ennser Chöre bis zu lokalen Bands. Die Ennser Kulturstadträtin Gabriele Käferböck (SP) freut sich über das Pilotprojekt und sagt, dass sie sich freut, dass es so groß geworden ist.

Die Musiker dürfen sich auf Schlager, Blues, Swing und Chormusik freuen. Am 3. Juli wird es beim Projekt 'Sing Sang' auch Gelegenheit zum Mitsingen geben. Die Konzerte dauern jeweils etwa eine Stunde, der Eintritt ist frei.

Die Besucher werden eingeladen, Sessel oder Decken mitzubringen, Platz zu nehmen oder einfach stehen zu bleiben und zuzuhören. Die Musiker freuen sich über Hutgeld, die Ennser Wirte stehen anschließend für Getränke zur Verfügung.

'Kultur am Turm' endet am 10. September mit der Darbietung der Stadtkapelle Enns-Ennsdorf, dazwischen gibt es 14-täglich feine Klangerlebnisse auf dem Hauptplatz. Alle Termine finden Sie unter enns.at/kulturturm und in der Gemeindezeitung. Gestartet wird am Freitag, 19.

Juni, um 17 Uhr mit 'Red wedge'. Die vier Musiker werden irische Musik, Folk und Hits aus den letzten fünf Jahren präsentieren, verarbeitet mit Fiedel, Tuba, Bodhran und Cajon. Die irischen Wurzeln von Sänger Peter Fleming garantieren irisches Flair. Die Ennser Kulturplattform hat eine innovative Idee entwickelt, um Lokalkünstlern eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten und gleichzeitig die Innenstadt zu beleben.

Am 19. Juni wird das Projekt 'Kultur am Turm' seine Premiere feiern, bei dem Musiker aus Enns den Hauptplatz mit unverstärkten Kurzkonzerten bespielen. Die Bandbreite reicht von der Stadtkapelle Enns-Ennsdorf über die Ennser Chöre bis zu lokalen Bands. Die Ennser Kulturstadträtin Gabriele Käferböck (SP) freut sich über das Pilotprojekt und sagt, dass sie sich freut, dass es so groß geworden ist.

Die Musiker dürfen sich auf Schlager, Blues, Swing und Chormusik freuen. Am 3. Juli wird es beim Projekt 'Sing Sang' auch Gelegenheit zum Mitsingen geben. Die Konzerte dauern jeweils etwa eine Stunde, der Eintritt ist frei.

Die Besucher werden eingeladen, Sessel oder Decken mitzubringen, Platz zu nehmen oder einfach stehen zu bleiben und zuzuhören. Die Musiker freuen sich über Hutgeld, die Ennser Wirte stehen anschließend für Getränke zur Verfügung.

'Kultur am Turm' endet am 10. September mit der Darbietung der Stadtkapelle Enns-Ennsdorf, dazwischen gibt es 14-täglich feine Klangerlebnisse auf dem Hauptplatz. Alle Termine finden Sie unter enns.at/kulturturm und in der Gemeindezeitung. Gestartet wird am Freitag, 19.

Juni, um 17 Uhr mit 'Red wedge'. Die vier Musiker werden irische Musik, Folk und Hits aus den letzten fünf Jahren präsentieren, verarbeitet mit Fiedel, Tuba, Bodhran und Cajon. Die irischen Wurzeln von Sänger Peter Fleming garantieren irisches Flair





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