Kulinarische Entdeckungen in London: Von historischen Menüs bis zu Bienen-Inspirationen

Tauchen Sie ein in Londons Geschmacksvielfalt: Heston Blumenthal, traditionelle Pubs und exotische Gewürze. Entdecken Sie einzigartige Dining-Erlebnisse in der britischen Metropole.

London bietet mit seinen acht Millionen Einwohnern eine faszinierende Palette an Aromen und Düften, die weit über den klassischen Geruch von Pub-Bier oder den schlammigen Duft der Themse hinausgehen. Während Mudlarkers den Schmutz bei Ebbe als Genuss empfinden, öffnet sich für gastronomisch Interessierte eine Welt voller Überraschungen in kleinen Bäckereien, an Stadträndern oder in engen Seitenstraßen. Diese Sinneerlebnisse reichen von eleganten Lunches mit Blick auf den Hyde Park bis hin zu worker-class Delikatessen in lebhaften Viertel wie Brick Lane.

Historische Rezepte und Nachhaltigkeit bei Blumenthal

Das Restaurant The Luncheon im Hotel Mandarin Oriental bietet ein einmaliges Mittagserlebnis, das von einem Team um den zweifach Michelin-Stern-Koch Heston Blumenthal geleitet wird. Das Konzept basiert auf historischen Menüs, die inspiriert sind aus alten Londoner Kochbüchern aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert. Mit einem atemberaubenden Blick auf den Hyde Park, die Serpentine, elegante Reiter, Schwäne und Spaziergänger, wird hier Luxus auf besondere Weise definiert.

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Chefkoch Deiniol Pritchard verwandelt früher als Abfall geltende Zutaten in eine Haubenküche. Schweinsohren, Ochsenschwanz, Fischwangerln, Schwammerl-Sud und Brotreste bilden die Basis dieses Mittagsvergnügens. Dieser Ansatz widerspiegelt einen modernen, verantwortungsbewussten Umwelt-Trend, der Sparsamkeit aus vergangenen Zeiten mit heutiger ökologischer Verantwortung verbindet. Blumenthal integriert diese recycelten Zutaten zunehmend in seine Luxus-Menüs, wobei das Restaurant im kommenden Jahr seine Pforten schließen wird.

Tradition und Arbeiterkulinarik in Brick Lane

So ziemlich das Gegenteil von Luxus, aber dennoch geschmacklich hervorragend, findet man im Trubel der Brick Lane, umgeben von Künstlern und Studenten. Der Beigel Bake Shop ist das perfekte Ziel für diese Zielgruppe und backt nach alter jüdischer Tradition Bagels. Dazu werden dicke Scheiben Surfleich (pastrami) mit Senf und Gürkchen garniert, die überraschend günstig an die stets in Schlangen wartende Menge ausgegeben werden.

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Die Bedienung am Tresen kommt mit dem Aufschneiden des saftigen Rindfleisches kaum nach, was diesen Ort zu einem echten Geheimtipp für Hungrige macht. In unmittelbarer Nähe, ebenfalls mit sehr niedrigen Preisen, befindet sich das Lokal F. Cooke Pie & Mash. Dieses seit 1862 bestehende Restaurant ist das älteste Familienlokal mit Selbstbedienung Londons und berühmt für seine Pasteten mit Kartoffelpüree und einer geheimnisvollen grünen Aal-Sauce.

Kundschaft, die sich traut, kann dort auch Aal in Gelee bestellen. Diese Arbeiter-Delikatessen werden seit über 160 Jahren ausgeteilt. Ein paar Häuser weiter erwartet Schokoladenfans das Paradies in Form der Schokoladenmanufaktur Dark Sugars. Die nette, sehr persönliche Manufaktur stimmt ihre Umgebung bereits durch das herauswehende Aroma gerösteter Kakaobohnen fröhlich und bietet eine intime Erfahrung für Süßliebhaber.

Indische Gewürzwege und spirituelle Aromen in Harrow

Der Nordwesten Londons schmeckt nach Ingwer, Kardamom, Nelke, Muskat und Koriander. Man riecht Curry, Tandoori Masala, Knoblauch und Patchouli. Ein besonderes sensory Erlebnis bietet der Swaminarayan-Tempel in Harrow, der 1996 errichtet wurde. Dieser imposante Hindu-Tempel wurde über 14 Jahre lang aus gelblichem Kalkstein in Indien geschnitzt, Stein für Stein transportiert und aufgestellt, um ein riesiges Ornament zu bilden.

Im Tempel füllen Frauen manchmal singend Popcorn in kleine Säckchen, um sie anschließend gesegnet zu verteilen. Harrow ist ein Bezirk mit indischem Streetlife und vielen kleinen Geschäften, in denen sich weitere Läden verstecken. Am besten entdeckt und besucht man diese Perlen in Begleitung von Inderinnen, die als Mitarbeiterinnen der Indian Community Tour durch das Viertel führen.

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Diese Guides kennen alle Delikatessen und Bräuche, erklären die Auswahl an prachtvollen Sari-Stoffen in unzähligen Mustern und Farben und bieten Proben aus den Geschäften an. Dazu gehört beispielsweise Pan: Nüsse und Gewürze, die in ein Betelnuss-Blatt gerollt sind, mit viel Menthol und etwas Sirup. Dieses gewöhnungsbedürftige Essen sorgt für Mundfrische. Überall wird Handlesen und Wunderheilen angeboten, und man isst hier ganz besonders gut und vielfältig indisch.

Bieneninspiration und Käsepracht im Shard

Zurück im Zentrum kann man Höhenluft und interessante Aromen im Shard schnuppern. Seit 2013 ist das Gebäude mit 310 Metern das höchste Westeuropas und von 11.000 Glasplatten ummantelt. Im Shangri La Hotel im Shard interessiert man sich für den Geschmack von Bienen. Man serviert Bees in Bloom, einen Five-o-Clock-Tea, der sich von Bienen inspirieren lässt.

Diese summenden Honiglieferanten haben ganz besondere Freunde am Fuß des Turmes: Die Bermondsey Street Bees Vereinigung kümmert sich seit 2007 um die tierfreundliche Haltung von Bienen in London und England. Der Duft der Bienen-Blüten führt direkt zum Käsegeruch. Der Stolz auf die verschiedenen Käse seiner Heimat ließ in Mathew Carver die Idee zu seinem Lokal Pick & Cheese im Seven Dials Market nahe Covent Garden reifen.