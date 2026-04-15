Küchenbrand in Mehrparteienhaus in Schwanenstadt schnell unter Kontrolle

Ein Küchenbrand in einem Mehrparteienwohnhaus in Schwanenstadt konnte von den Feuerwehren rasch gelöscht werden. Nachbarn wurden evakuiert, zwei Personen zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

In Schwanenstadt , im Bezirk Vöcklabruck , ereignete sich am späten Mittwochabend ein Küchenbrand in einem Mehrparteienwohnhaus. Die alarmierten Einsatz kräfte zweier Feuerwehr en trafen auf ein mehrstöckiges Gebäude, in dessen Küche sich Flammen ausgebreitet hatten. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand glücklicherweise zügig unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden.

Die Sicherheit der Bewohner hatte oberste Priorität, weshalb die Nachbarwohnungen vorsorglich kurzzeitig evakuiert wurden. Nach Abschluss der Löscharbeiten und einer gründlichen Belüftung des Gebäudes, wodurch sämtlicher Rauch beseitigt wurde, konnten die evakuierten Mieterinnen und Mieter sicher in ihre Wohnungen zurückkehren. Zwei Personen, eine Frau und ein Kind, die sich in der betroffenen Wohnung aufgehalten hatten, wurden zur weiteren Beobachtung und zur Gewährleistung ihrer Gesundheit vorsorglich in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Sie blieben unverletzt, jedoch war eine medizinische Kontrolle ratsam. Der genaue Auslöser des Küchenbrandes ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen, jedoch deuten erste Erkenntnisse auf einen technischen Defekt hin, der zu der unglücklichen Situation führte. Glücklicherweise gab es keine Verletzten zu beklagen, was vor allem dem schnellen und professionellen Handeln der Rettungskräfte sowie der kooperativen Haltung der Hausbewohner zu verdanken ist. Der entstandene Sachschaden wird derzeit von den zuständigen Behörden evaluiert. Die Einsatzkräfte, bestehend aus den Feuerwehren Schwanenstadt und Rüstorf, waren kurz nach 21:00 Uhr zu dem Brand im Mehrfamilienhaus in der oberösterreichischen Stadt gerufen worden. Nach der Erstmeldung, die von einem Küchenbrand ausging, rechneten die Einsatzleiter mit einer schnellen Eindämmung der Flammen, da solche Brände in der Regel auf den Entstehungsort begrenzt bleiben können, wenn umgehend reagiert wird. Die ersteintreffenden Kräfte konnten die Rauchentwicklung bereits aus der Ferne erkennen und nahmen sofort die Erkundung auf. Vor Ort bestätigte sich die Meldung: Qualm drang aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz wurde umgehend zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung entsandt, während parallel dazu die Evakuierung der angrenzenden Wohnungen durchgeführt wurde. Dies geschah in geordneter Weise, sodass niemand in Panik geriet. Nach wenigen Minuten konnte die Erfolgsmeldung gegeben werden: Das Feuer war gelöscht. Im Anschluss daran wurden mittels Überdrucklüftern die Gänge und Treppenhäuser rauchfrei gemacht. Die Bewohner, die ihre Wohnungen verlassen mussten, zeigten großes Verständnis für die notwendigen Maßnahmen. Die Sicherheit von Kindern und älteren Personen wurde besonders berücksichtigt. Die beiden betroffenen Personen, die zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht wurden, konnten nach wenigen Stunden wieder entlassen werden, da keine ernsthaften Verletzungen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen festgestellt wurden. Sie benötigen nun Unterstützung bei der Schadensbehebung in ihrer Wohnung. Solche Vorfälle, auch wenn sie glücklicherweise ohne schwerwiegende Folgen ablaufen, verdeutlichen immer wieder die Wichtigkeit von Brandschutzmaßnahmen in Wohngebäuden. Rauchmelder, die bei einem Brand frühzeitig Alarm schlagen, und gut zugängliche Fluchtwege sind essenziell. Die Feuerwehr Schwanenstadt appelliert in diesem Zusammenhang an alle Hausbesitzer und Bewohner, regelmäßig die Funktionsfähigkeit ihrer Rauchmelder zu überprüfen und sich mit den Notfallplänen im Brandfall vertraut zu machen. Auch die richtige Lagerung von brennbaren Materialien in Küchen und die Vermeidung von unbeaufsichtigtem Kochen sind wichtige Präventionsmaßnahmen, die jeder Einzelne ergreifen kann, um solche Unglücke zu verhindern. Die Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr und den Bürgern ist entscheidend, um die Sicherheit in unserer Gemeinschaft zu gewährleisten. Die beiden alarmierten Feuerwehren konnten den Einsatz nach rund zwei Stunden erfolgreich abschließen und die Einsatzstelle wieder der Polizei übergeben, die nun die Ursachenermittlung fortführt. Die Kosten für den Einsatz werden von der Gemeinde Schwanenstadt übernommen





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