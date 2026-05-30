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Küchenbrand in Innsbruck-Hötting: Wohnung unbewohnbar, hoher Sachschaden

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Küchenbrand in Innsbruck-Hötting: Wohnung unbewohnbar, hoher Sachschaden
KüchenbrandInnsbruckFeuerwehreinsatz
📆30/05/2026 17:30:00
📰TTNachrichten
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Ein Küchenbrand in einer Innsbrucker Wohnanlage hat am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Wohnung im neunten Stock ist vorerst unbewohnbar, der Schaden liegt im Zehntausend-Euro-Bereich. Verletzt wurde niemand.

Ein Küchenbrand in einer Wohnanlage in Innsbruck -Hötting hat am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die betroffene Wohnung im neunten Stock ist derzeit nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, da die Bewohner zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause waren. Aufmerksame Passanten bemerkten gegen 10.47 Uhr Rauch, der aus den Fenstern der Wohnung drang, und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck rückte mit fünf Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften aus, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Arzl mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften. Unter schwerem Atemschutz bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen, die sich auf die Küche konzentrierten.

Die Küche wurde durch den Brand schwer beschädigt, während die übrigen Räume durch die starke Rauchentwicklung und Rußablagerungen erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden

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Küchenbrand Innsbruck Feuerwehreinsatz Wohnungsbrand Brandursache

 

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