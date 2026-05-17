Kubanische Zivilschutz empfiehlt Handbuch für die Bevölkerung im Falle einer militärischen Aggression

Ein Handbuch mit Richtlinien für die Bevölkerung hat der kubanische Zivilschutz veröffentlicht, da die Spannungen mit den USA spürbar sind. Die Richtlinien enthalten Tipps zum Schutz vor militärischen Angriffen, jedoch bringen sie viele Kubaner in Rage.

Angesichts der Spannungen mit den USA hat der kubanische Zivilschutz ein Handbuch mit Richtlinien für die Bevölkerung im Falle einer militärischen Aggression veröffentlicht. Die Tipps in dem neunseitigen Dokument bringen aber viele Kubaner in Rage.

', 'Leitfaden für Familien zum Schutz vor einem militärischen Angriff' recomendends, einen Rucksack mit Lebensmitteln und Medikamenten beizutragen und sich bei Luftalarm sofort an einen sicheren Ort zu begeben. In der Einleitung heißt es: `Mit demselben Eifer und derselben Disziplin, mit denen wir uns auf die Bewältigung von Katastrophen vorbereitet haben, müssen wir uns darauf vorbereiten, Leben zu schützen, falls der Feind uns militärisch angreift.





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Repressionen USA-Kuba-Konflikt: Dokumentation Der USA-Einschrä

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