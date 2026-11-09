Krzysztof Stanowski sammelt sechs Millionen Zloty für Krakauer Polizisten

Krzysztof Stanowski initiierte eine Spendenaktion für die bei der Schusswaffenattacke in Krakau verletzten Polizisten Jakub Kulik und Artur Moranski. Über 11.000 Menschen spendeten mehr als sechs Millionen Zloty zur Unterstützung.

Die öffentliche Solidarität in Polen zeigt massive Kraft nach der traumatischen Schusswaffenattacke in Krakau. Der bekannte Journalist Krzysztof Stanowski hat als Initiator auf einem polnischen Spendenportal eine Kampagne gestartet, die innerhalb kürzester Zeit enorme Beachtung fand. Die Reaktion der Bevölkerung war überwältigend, was zu einem der größten Einzel-Spendenvolumina in jüngster Zeit führte.

Ergebnisse der Spendenkampagne für die Opfer

Die von Krzysztof Stanowski gesteuerte Finanzaktion hat ein Gesamtergebnis von mehr als sechs Millionen Zloty erreicht. Umgerechnet entspricht diese Summe einem Wert von nahezu eineinhalb Millionen Euro. Dieser Betrag soll den bei dem Attentat schwer verletzten Polizeibeamten sowie deren Familien zukommen. Die Finanzierung deckt somit dringend benötigte Ressourcen für die medizinische Nachsorge und die soziale Absicherung ab.

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Beteiligt an dieser massiven Unterstützung waren mehr als 11.000 Privatpersonen. Die Beteiligungsraten erreichten ihren Höhepunkt bis Montag zur Mittagszeit, nachdem verschiedene Medienhäuser den Aufruf zuvor intensiv berichtet hatten. Die hohe Anzahl der Spender unterstreicht das tiefe Mitgefühl der polnischen Gesellschaft mit den Opfern der Gewalttat am Marktplatz.

Tathergang und Heldentum der Beamten

Ein 24 Jahre alter Täter hatte am Samstag auf dem Marktplatz von Krakau aus seinem Fahrzeug heraus das Feuer eröffnet. Bei diesem amoklaufartigen Anschlag kamen sechs unschuldige Menschen zu Tode. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass bei dem Angreifer sowie in seinem Auto vier Schusswaffen und etwa 500 Schuss Munition sichergestellt wurden.

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Zwei Polizeibeamte setzten bei der Niederschlagung des Täters ihr eigenes Leben aufs Spiel. Sie wurden dabei schwer verletzt und gelten seither in Polen als nationale Helden. Einer der Beamten erlitt nach Berichten der Medien eine Schusswunde, während der andere Kollege drei Schüsse abbekam. Beide Opfer wurden inzwischen aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt.

Gouverneur Donald Tusk würdigte die beiden Beamten bereits am Abend des Attentats öffentlich auf der Plattform X. Tusk betonte, dass Polizeimeister Jakub Kulik und Polizeimeister Artur Moranski wahrscheinlich viele Leben retteten. Dabei akzeptierten sie das hohe Risiko, selbst ihr Leben zu verlieren. Nach Angaben des Senders TVN24 ist Jakub Kulik 24 Jahre alt, während Artur Moranski 27 Jahre zählt.

Medizinische Versorgung und Blutspenden

Die medizinische Lage der Verletzten war anfangs kritisch, da einer der Beamten die seltene Blutgruppe AB Rhesus+ besitzt. Das führte dazu, dass Polizei und Militär am Wochenende zu Blutspenden für diesen spezifischen Patienten aufgerufen hatten. Die Gesundheitsbehörden reagierten auf die unerwartet hohe Beteiligung der Öffentlichkeit.

Inzwischen meldeten die Behörden, dass genügend Blutkonserven für die Behandlung zur Verfügung stehen. Videoaufnahmen aus den sozialen Medien, die das Nachrichtenportal "Fakt" analysierte, zeigen den dramatischen Ablauf der Festnahme. Ein Polizist schoss auf den Angreifer, kniete dann selbst verletzt nieder und feuerte noch einmal ab, bevor er zusammenbrach.

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Die Kombination aus medialem Engagement durch Krzysztof Stanowski und dem heldenhaften Handeln von Jakub Kulik und Artur Moranski hat eine nationale Bewegung der Unterstützung ausgelöst. Das gesammelte Geld wird als direktes Signal der Solidarität gewertet, während die Genesung der Helden fortgesetzt wird.