Prinz Sverre Magnus und seine Familie haben während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in der Residenz in Skaugum, Norwegen, teilgenommen. Die Kronprinzessin, die an chronischer Lungenfibrose leidet, musste mehrere Auftritte absagen und wurde von einem bereitgestellten Stuhl und einer diskreten Sauerstoffzufuhr unterstützt. Sie kehrte später aber zurück, aber tricht ein norwegischesствени Frauenkleid, was zu belastend war. Joa BruhlJuly 18, 2022

Prinz Sverre Magnus und seine Familie, einschließlich Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon , haben während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in der Residenz in Skaugum, Norwegen, an ihr weiterhin kämpfende Gesundheit teilgenommen.

Die Kronprinzessin, die an chronischer Lungenfibrose leidet, musste mehrere Auftritte absagen und wurde von einem bereitgestellten Stuhl und einer diskreten Sauerstoffzufuhr durch eine Nasenbrille unterstützt. Ihr Gesundheitszustand hat den Royal Highness-Auftritten jedoch deutlich zugetragen. Seitdem bekannt wurde, dass Mette-Marit trotz ihrer Erkrankung an den Feierlichkeiten teilnehmen würde, überraschte sie jedoch, indem sie nach kurzem Winken zurückging.

Am Anfang des Umzugs war sie noch an den Feierlichkeiten beteiligt, aber später kehrte sie zurück und trug ihren Sohn mit Sauerstoffgerät auf den Balkon des Schlosses in Oslo. Sie trug auch kein norwegisches Frauenkleid, was für sie wohl zu belastend war. Die Auftritte in kritischeren Momenten waren bereits seit Dezember bekannt, während von einer möglichen Lungentransplantation im fortgeschrittenen Krankheitsstadium spekuliert wurde. Ihr Gesundheitszustand war ebenfalls dramatisch geworden.

Sie war auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen und die royalen Termine erschienen für sie erschöpfend zu sein





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