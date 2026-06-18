Kronprinzessin Mette-Marit erhält Lungentransplantation in Oslo

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat nach jahrelanger Lungenfibrose eine Lungentransplantation am Rikshospitalet in Oslo erhalten. Der behandelnde Chirurg erklärt den komplexen Eingriff und die anstehenden Herausforderungen.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat am Mittwoch, dem 17. Juni, am Rikshospitalet in Oslo eine Lungentransplantation erhalten. Die Ehefrau von Kronprinz Haakon litt seit Jahren unter einer schweren Lungenfibrose , und die Operation galt als ihre letzte große Hoffnung.

Ihr behandelnder Arzt, Herz- und Lungenchirurg Arnt Eltvedt Fiane, gab der norwegischen Zeitung Verdens Gang detaillierte Einblicke in den komplexen und dramatischen Eingriff. Er schilderte, wie bei einer solchen Transplantation vorgegangen wird: Zuerst wird der Brustkorb geöffnet und eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen, ähnlich wie bei offenen Herzoperationen. Das Herz wird dabei stillgelegt. Anschließend werden die geschädigten Lungen entfernt - ein Schritt, den Fiane als besonders anspruchsvoll beschrieb.

Wenn das kranke Organ entfernt und die neuen Lungenflügel eingesetzt sind, werden diese nach und nach eingenäht, wobei die großen Blutgefäße und die Luftröhren genau an den Patienten angeschlossen werden. Nach Angaben des norwegischen Königshauses verlief die Transplantation bislang erfolgreich. Dennoch steht der Kronprinzessin ein langer Heilungsprozess bevor. Sie wird voraussichtlich noch mehrere Wochen im Rikshospitalet bleiben müssen.

Wie alle frisch transplantierten Patienten muss auch Mette-Marit dauerhaft Medikamente wie Immunsuppressiva und Kortison einnehmen, um eine Abstoßung des Spenderorgans zu verhindern. In den Monaten vor der Operation hatte sich ihr Gesundheitszustand deutlich verschlechtert. Ihr Sauerstoffgehalt sank teilweise so stark, dass sie auf mobile Sauerstoffgeräte angewiesen war. Kronprinz Haakon steht seiner Frau während dieser schweren Zeit besonders nah und weicht ihr nach dem Eingriff nicht von der Seite.

Mit dieser Transplantation erhält die Kronprinzessin eine neue Chance auf ein Leben mit besserer Gesundheit und größerer Lebensqualität, auch wenn die kommenden Wochen und Monate weiterhin von Vorsicht und regelmäßigen Kontrollen geprägt sein werden





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