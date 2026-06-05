Kronprinzessin Mette-Marit auf Warteliste für Lungentransplantation

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit steht auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Ihr Sohn Marius hat die Freilassung aus der Untersuchungshaft beantragt, um bei seiner Mutter zu sein.

Kronprinzessin Mette-Marit wurde in die Kandidaten-Liste für eine Lungentransplantation aufgenommen. Ihr Sohn Marius hat deswegen die Freilassung aus der Untersuchungshaft beantragt. Ohne eine neue Lunge bleibt Kronprinzessin Mette-Marit womöglich nicht mehr viel Zeit.

Am Freitagvormittag machte der norwegische Hof öffentlich, was viele bereits befürchtet hatten: Die Ehefrau von Kronprinz Haakon steht inzwischen auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Nun versucht ihr Sohn Marius Borg Høiby, der seit Monaten in Untersuchungshaft sitzt, vorzeitig freizukommen. Als Grund nennt der 29-Jährige die schwere Erkrankung seiner Mutter. Marius Borg Høiby hat wegen der schweren Lungenkrankheit seiner Mutter die Entlassung aus der Untersuchungshaft beantragt.

Das teilte der Anwalt des Sohns der norwegischen Kronprinzessin am Freitag der Nachrichtenagentur NTB mit. NTB zufolge hatte der 29-Jährige am Donnerstagabend im Gefängnis Besuch von seinen Halbgeschwistern Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) bekommen, den Kindern von Mette-Marit und Kronprinz Haakon (52). Prinzessin Ingrid Alexandra begleitete ihre Mutter am Donnerstag zur entscheidenden Untersuchung ins Krankenhaus und stattete außerdem ihrem Halbbruder Marius einen Besuch im Gefängnis ab.

Marius Borg Høiby ist in 40 Punkten, darunter wegen vier Vergewaltigungen, angeklagt. Schon seit Beginn der Verhandlung Anfang Februar sitzt er in U-Haft. Er hatte gegen ein Kontaktverbot in Bezug auf eine Ex-Freundin verstoßen. Bereits zweimal hat Høiby seine Freilassung beantragt, zuletzt wollte er die Zeit bis zur Urteilsverkündung mit einer elektronischen Fußfessel zu Hause verbringen.

Bisher hat das Gericht alle Anträge auf Entlassung aus der U-Haft abgelehnt. Das Gerichtsverfahren gegen Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung war Ende März zu Ende gegangen. Das Urteil wird am 15. Juni erwartet.

Kronprinzessin Mette-Marit wird ihm an diesem Tag vermutlich nicht zur Seite stehen können. Ihr geht es mittlerweile so schlecht, dass der Hof am Freitag bestätigte, dass sie auf die für eine Lungentransplantation gekommen ist. Wie der Lungenspezialist Are Holm laut einer Mitteilung des norwegischen Hofes sagte, ist der Krankheitsverlauf der 52-Jährigen ernst.

Nach einer umfassenden medizinischen Bewertung wurde sie jetzt auf die Liste der Personen aufgenommen, die so schnell wie möglich eine Lungentransplantation erhalten sollen, sagte der Arzt am Osloer Universitätskrankenhaus. Wie lange es dauern kann, bis eine passende Spenderlunge gefunden ist, ist bisher nicht bekannt. Mette-Marit leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose. Dabei bilden sich Narben im Lungengewebe, was unter anderem Atemnot verursachen kann.

Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich jüngst verschlechtert. Sie war mehrmals mit einem Sauerstoffgerät gesehen worden - norwegischen Medien zufolge zuletzt am Donnerstag, als sie kurzzeitig im Osloer Universitätskrankenhaus war, dieses aber nach wenigen Stunden wieder verließ. Während sie auf eine neue Lunge warte, werde die Kronprinzessin ihr offizielles Programm nicht wie gewohnt durchführen können, teilte der Hof mit. Auch für die Kronprinzenfamilie hat Mette-Marits Gesundheitszustand demnach Konsequenzen.

So werde das Kronprinzenpaar nicht wie geplant im August seine silberne Hochzeit feiern. Kronprinz Haakon (52) werde längere Reisen begrenzen, um mehr Zeit mit seiner Frau zu verbringen. Erst kürzlich hatte Haakon eine Japan-Reise abgebrochen, um Mette-Marit am Donnerstag ins Krankenhaus zu begleiten. Der Kronprinz werde auch an der goldenen Hochzeit des schwedischen Königspaares im Juni nicht teilnehmen, hieß es in der Mitteilung.

Prinzessin Ingrid Alexandra (22), die Tochter von Mette-Marit und Haakon, ist von ihrem Auslandsaufenthalt an der Universität Sydney zurück nach Oslo gereist, um näher bei ihrer Familie zu sein. Ihr Bruder, Prinz Sverre Magnus (20), soll dem Hof zufolge wie geplant ab Herbst an einer Universität in Europa studieren. Jedoch wolle er nach Hause kommen, wenn die Situation es erfordere





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