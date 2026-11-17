Während ihrer Indienreise lehnte Kate Autogramme ab, da diese für Royals verboten sind. Das Paar war in Mumbai für den Earthshot Prize unterwegs.

Die britischen Royals Prinzessin Kate und Prinz William reisen derzeit gemeinsam durch Indien. Der offizielle Besuch der beiden Highnesses startete am Montag, dem 16. November, in der indischen Metropole Mumbai. Im Rahmen ihrer dortigen Termine traten die beiden prominenten Gäste vor die Öffentlichkeit, um mit den Bewohnern der Stadt zu interagieren.

Ablehnung von Autogrammen in Mumbai

Während eines Auftritts auf dem Ballard Estate in Mumbai kam es zu einer direkten Konfrontation mit den Regeln der königlichen Etikette. Der berühmte indische Cricketspieler Sachin Tendulkar unterhielt sich dort mit Fans. Die Prinzessin von Wales wurde von mehreren Anwesenden gebeten, ihren Namen auf einem Souvenir zu hinterlassen. Prinzessin Kate lehnte diese Bitte jedoch klar ab und teilte den anwesenden Personen mit: "Tut mir leid! Ich kann nicht unterschreiben."

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Strenges Autogrammverbot für die Royals

Hinter der deutlichen Absage der Prinzessin von Wales verbirgt sich ein strikter Verhaltenskodex der britischen Königsfamilie. Für Mitglieder des Königshauses gilt ein generelles Autogrammverbot. Als Hauptgrund für diese Regelung wird angegeben, dass Unterschriften gefälscht oder missbräuchlich verwendet werden könnten. Es ist kein einmaliges Ereignis. Bereits bei einem früheren Besuch in Wales im Februar 2026 soll sie eine ähnliche Situation auf dieselbe Weise gelöst haben. Sie schüttelte die Hand des Mannes und umarmte ihn stattdessen.

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Nachhaltigkeit im Fokus: Der Earthshot Prize

Der eigentliche Anlass für die Reise von Prinz William und Prinzessin Kate nach Indien ist die sechste Verleihung des Earthshot Prize. Diese wichtige Initiative wurde von Prinz William ins Leben gerufen, um weltweit nachhaltige Umweltlösungen zu fördern. Die Preisverleihung in Mumbai steht im Mittelpunkt des Programms und dient der Würdigung von Projekten, die einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das Paar tauschte sich während des Aufenthalts auch mit Unterstützern und Fans aus.

Bedeutung für das Königshaus und die Zukunft

Der aktuelle Aufenthalt in Mumbai markiert einen wesentlichen Meilenstein in der jüngeren Geschichte des Königshauses. Es handelt sich um die erste gemeinsame Auslandsreise des Paares seit dem Jahr 2022. Zudem ist es das erste gemeinsame Engagement, das seit der öffentlichen Bekanntgabe von Kates Krebsdiagnose im Jahr 2024 stattfindet. Die Rückkehr in die internationale Öffentlichkeit wird vom Königshaus als Zeichen der Gesundheit und des weiteren Engagements für die familiäre Initiative gewertet.