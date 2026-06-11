"Krone"-Reporter-Team vor Ort bei der Weltmeisterschaft: Live-Schaltungen, Videos und Podcasts

Die "Krone" hat ein siebenköpfiges Reporter-Team vor Ort bei der Weltmeisterschaft. Während Rainer Bortenschlager und Christian Reichel hautnah an unseren (und gegnerischen) Fußballern dran sind, "klauben" die anderen im wahrsten Wortsinn die spannendsten Storys von den Straßen ... Das WM-Team der "Krone" vor Ort: Rainer Bortenschlager, Christian Reichel, Mario Urbantschitsch, Josef Pail, Sophie Hartl, Alexander Hofstetter und Peter Moizi (von links).Ein Tour-Gespann bilden unsere "WM-Cowboys", nämlich "Krone"-Sportchef Peter Moizi und Fotografen-Legende Sepp Pail. Zudem sind die Reporter Alexander Hofstetter und Sophie Hartl mit Fotograf Mario Urbantschitsch als unsere "WM-Camper" unterwegs, um ausführlich über das Großereignis und das knallbunte Drumherum zu berichten. All das schlägt sich nicht nur in spannenden Reportagen im WM-Extra der "Krone"-Printausgabe nieder, sondern freilich auch im Netz und im TV!

Mittendrin statt nur dabei! Beim größten Fußball-Spektakel aller Zeiten ist die "Krone" für Sie auch mit sieben Reportern vor Ort. Die spannendsten Geschichten rund ums Mega-Turnier gibt es für unsere Sport kronePLUS-User () jeden Morgen in unserem WM-Videotagebuch zu sehen.

Dieses Mal werden das weltgrößte Fast-Food-Lokal mit goldenem "M" und Österreichs erfolgreichster Musikproduzent besucht. Ganz typisch für Amerika. Es ist nicht irgendeine Weltmeisterschaft, sondern das größte Spektakel aller Zeiten. 39 Tage Fußball in Dauerschleife, 104 Spiele, 48 Teams, drei Länder (USA, Kanada, Mexiko). Ein gigantisches Projekt, das in der Welt des Sports für eine neue Dimension sorgt.

Deshalb berichtet auch ein siebenköpfiges Reporter-Team der "Krone" für Sie aus Übersee





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