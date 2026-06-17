Kroatische Superfan Ivana Knöll dominiert Fan-Spektakel in Dallas vor WM-Spiel gegen England

Die bekannte kroatische Superfan-Ivanka Knöll sorgt erneut für Aufmerksamkeit: Vor dem WM-Vorrundenspiel zwischen Kroatien und England tauchte sie in Dallas auf, umgeben von tausenden feiernden kroatischen Fans. Ihr typisches rot-weiß kariertes Outfit und ihre ausgiebigen Fototermine unterstreichen ihren Status als Medienphänomen und Ikone der kroatischen Fan-Kultur, trotzt anhaltender Kontroversen.

Kurz vor dem mit Spannung erwarteten WM-Vorrundenspiel zwischen Kroatien und England tauchte die bekannte kroatische Superfan -Ivanka Knöll in Dallas auf und wurde sofort zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Dallas verwandelte sich vor diesem Klassiker in ein rot-weiß kariertes Meer aus kroatischen Flaggen und Fangesängen. Tausende kroatische Anhänger zogen bereits durch die Straßen der texanischen Metropole, schufen eine Atmosphäre, die an ein Heimspiel in der eigenen Wohnzimmeratmosphäre erinnerte. Inmitten dieser Menge war Ivana Knöll, die sich das Spektakel nicht entgehen ließ und ausgiebig für Fotos posierte. Typischerweise trug sie ein knappes, rot-weiß kariertes Bikini-Oberteil, ihr Markenzeichen bei internationalen Turnieren.

Schon während der WM in Katar hatte sie mit ihren auffälligen Outfits weltweit für Diskussionen gesorgt und war zu einem Medienphänomen geworden. Während sie für viele Fans zur Ikone der kroatischen Fußballkultur avancierte, rief ihr Auftreten im konservativen Gastgeberland Katar auch kritische Stimmen hervor. Trotz anhaltender Kontroversen bleibt ihr Status als eine der bekanntesten Superfans dieses Turniers unangefochten. Bei großen Fußballereignissen ist sie längst zu einer festen Größe geworden, genau wie die riesigen Fanmärsche, die sie regelmäßig begleitet.

Auch in Dallas wiederholte sich das bekannte Szenario: ausgelassene Stimmung, tausende feiernde kroatische Fans und eine Influencerin, die gekonnt die Blicke auf sich zieht. Während die Mannschaften ihren Fokus auf das sportliche Duell legen, gehört die Bühne vor dem Anpfiff eindeutig den Fans - und Ivana Knöll ist erneut mittendrin statt nur dabei





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