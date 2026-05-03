Kroatien verschärft Regeln für Ferienvermietung – Urlauber müssen tiefer in die Tasche greifen

Die kroatische Regierung geht verstärkt gegen die illegale Ferienvermietung vor und führt neue Abgaben ein. Dies führt zu steigenden Preisen für Urlauber, könnte aber langfristig die Qualität des Tourismus verbessern.

Der Tourismus in Kroatien befindet sich im Wandel, getrieben durch die Digitalisierung und staatliche Regulierung en. Die Zeiten, in denen private Vermieter an traditionellen Standorten um Gäste warben, sind weitgehend vorbei.

Die kroatische Regierung geht nun verstärkt gegen die sogenannte „wilden“ Vermietung von Ferienwohnungen und Gästezimmern über das Internet vor. Tourismusminister Tonči Glavina kündigte an, dass Ferienunterkünfte ohne eine offizielle Registrierungsnummer nicht mehr auf gängigen Plattformen beworben werden dürfen, und drohte sowohl Vermietern als auch Plattformbetreibern mit empfindlichen Strafen. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Digitalisierung des Tourismussektors und zur Eindämmung der Schattenwirtschaft. Die neuen Regulierungen, einschließlich einer eingeführten Immobiliensteuer, führen zu steigenden Kosten für den Tourismussektor.

Neben höheren Löhnen für Saisonkräfte und der allgemeinen Inflation belasten die staatlichen Maßnahmen die Rentabilität der Unternehmen. Die Regierung argumentiert, dass diese Schritte notwendig sind, um dem Wohnungsmangel in Küstenstädten und Zagreb entgegenzuwirken, der durch die Umwandlung von Wohnraum in Ferienappartements verschärft wird.

Zudem soll die Auslastung von Hotels und registrierten Ferienwohnungen verbessert werden. Erste Erfolge werden bereits gemeldet: Die Anzahl der Immobilienbesitzer, die Einkünfte aus Langzeitvermietungen versteuern, ist um 14 Prozent gestiegen, was darauf hindeutet, dass mehr als 3600 ehemalige Ferienwohnungen nun dauerhaft vermietet werden. Trotz steigender Preise verzeichnet Kroatien weiterhin ein hohes Gästeaufkommen. Die steigenden Kosten könnten jedoch dazu führen, dass preisbewusste Reisende, insbesondere Jugendliche, sich für günstigere Alternativen wie Albanien entscheiden.

Dennoch bleibt Kroatien für viele Familien aus Mitteleuropa aufgrund seiner Erreichbarkeit per Auto eine beliebte Urlaubsdestination. Die kroatische Tourismusstrategie setzt zunehmend auf Qualität statt Quantität, mit dem Ziel, die Auslastung in der Vor- und Nachsaison zu erhöhen und sich nicht als Billigreiseziel zu positionieren. Minister Glavina betont, dass Kroatien kein Ziel für Massentourismus sei. Trotz leichter Rückgänge in den letzten Jahren stellen deutsche Touristen weiterhin die größte Gruppe der Kroatien-Besucher dar, gefolgt von einheimischen Touristen, Slowenen, Österreichern und Polen.

Die Umsätze im Tourismussektor sind zwar gestiegen, jedoch sinken die Gewinnmargen aufgrund der steigenden Kosten, was zu weiteren Preisanpassungen in der kommenden Sommersaison führen könnte





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