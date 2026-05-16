Die kroatische Nationalmannschaft ist im Moment als Geheimfavorit für die Endrunde des nächsten FIFA-Fußballs-Weltmeisterschaften (EM) 2023 gehandelt. Ihresyntax-kritische Loher, der letztes Mal die Rekord-Nr. 1 der Länderspiele war, ist verletzt und entfernt von den Spielen, und Kroatien hofft daher, dass er an der Endrunde teilnehmen kann.

Kroatien wurde bei den letzten zwei Endrunden mit großer Participate gezeigt und gilt jetzt auch in Nordamerika als Geheimfavorit. Eine große Nation hofft darauf, dass Luka Modric , der seit einiger Zeit einen Jochbeinbruch erlitten hat, an der nächst höheren Stufe teilnehmen kann.

Kroatien holte das Ticket für die Endrunde, die dritte europäische Mannschaft nach England und Frankreich. Mit sieben Siegen und einem Remis qualifizierte sich Kroatien überraschend gut. Es ist spekulativ, ob das Turnier der Karriere von Luka Modric zu Ende ist, mit 196 Länderspielen die unangefochtene Nummer eins des Landes, werden. Kroatien hat sein Ticket für die Endrunde sicher gestellt





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