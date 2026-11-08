Kritik: Lise Davidsens Schubert-Abend in Wien überzeugt nur unzureichend

Lise Davidsen präsentiert in Wien ein Schubert-Programm, das trotz starker Stimme durch schwache pianistische Begleitung und unklare Interpretation enttäuscht. Eine Analyse des Auftritts.

Die norwegische Sopranistin Lise Davidsen erreichte mit ihrem Auftritt in Wien einen musikalischen Gipfelpunkt, der jedoch paradoxerweise durch einen Schubert-Abend markiert wurde. Bei der Darbietung des Liedes "Die Allmacht" vereinigte sie die künstlerischen Pole von Franz Schubert und Richard Wagner in einer hochdramatischen, entfesselt stimmengewaltigen Performance. Dies markierte für die Sängerin den Moment, in dem sie sich in ihrem heimischen Terrain angekommen fühlte und den Zenit ihrer aktuellen Themenverfehlung erklomm.

Künstlerische Ambitionen vs. Repertoire-Spezifik

Es ist eine seltene Erscheinung, einen reinen Schubert-Abend zu erleben, bei dem gleichzeitig das Gefühl entsteht, man höre vieles, aber gewiss keinen authentischen Schubert. Skeptische Beobachter hatten bereits bei der Ankündigung des Programms die Augenbrauen hochgezogen. Die Frage stand im Raum, wie sich die für Partien wie Isolde und Elisabeth geschaffene Stimme im Schubert-Universum zurechtfinden würde. Davidsen ist bekannt dafür, als Ariadne und Leonore für Begeisterung zu sorgen, doch ihr Versuch, sich und ihr fantastisches Material in die engen Grenzen dieses Programms zu zwängen, wirkte auf manche wie eine unnötige Verengung.

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Direkt zur Sache: Das Programm und seine Struktur

Lise Davidsen benötigte eine Weile, um das passende Programm zusammenzustellen, was sie in einer überraschend langen Moderation selbst einräumte. Sie sprach dabei auf Englisch, wobei ihr Handmikrofon schlecht eingestellt war, sodass viele ihrer Gedanken im Großen Saal unverständlich blieben. Auch die später vom Klavierbegleiter James Baillieu eingestreuten Überlegungen gingen größtenteils unter. Die beiden Künstler reisen mit diesem Recital momentan durch Europa und traten dabei auch in den USA auf, um das Publikum für die Größe Schuberts zu gewinnen.

Die Rolle von James Baillieu am Klavier

In der ersten Hälfte des Abends wurden Titel wie "Der Zwerg", "Gretchen am Spinnrade" und "Der Tod und das Mädchen" als intensive Minidramen vorgetragen. Allerdings bot James Baillieu am Klavier dazu kaum klangliche Farben und erzeugte durchgehend denselben monotonen Klang. Zwar zeigte er flotte Finger, doch Stimmung und Atmosphäre ließ er vermissen. Die musikalische Verschränkung von Stimme und Klavier fehlte weitgehend, was den Funken zwischen den beiden Interpreten nicht überspringen ließ.

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Konsequenzen und Perspektiven in Salzburg

Lise Davidsen konnte mit ihrem Vortrag, der von zartem Piano bis zu grellem Fortissimo reichte, beim Publikum in Wien nicht wirklich berühren. Der Versuch, das Wiener Publikum von der Größe Schuberts zu überzeugen, wurde als Eulen nach Athen tragen empfunden. Es reicht nicht aus, nur von der Ehre und der Verantwortung in Anbetracht vorangegangener Liedkunstgrößen zu schwärmen; die vertonten Inhalte sollten interpretiert statt vorab besprochen werden. Davidsen bleibt die vielschichtige Welt des Schubert-Liedes mit ihrer exzeptionellen Stimmkraft größtenteils verschlossen.

Ausblick auf den Auftritt in Salzburg

Nach der Pause und einem Kleiderwechsel setzten die Moderationen fort, doch der programmatische rote Faden blieb unersichtlich. Von "Der blinde Knabe" über "Du bist die Ruh" hin zu "Allmacht" folgte "Die junge Nonne", dann ein rasend schneller "Erlkönig" und eine aufgesetzt traurige "Litanei auf das Fest Allerseelen". Etwas näher dran war Lise Davidsen immerhin bei der Zugabe "An die Musik". Für die Sängerin wartet in Salzburg zu Ostern bereits die erste Brünnhilde, was den Kontrast zu ihrem aktuellen Schubert-Programm unterstreicht.