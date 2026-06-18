Kritik an Ronaldo nach schwachem Auftritt - Experten fordern mehr Teamspiel, doch Torjäger will Rekord bei Usbekistan brechen

Nach einer enttäuschenden Nations‑League‑Performance geriet Cristiano Ronaldo ins Visier von Experten wie Zlatan Ibrahimovic und Thierry Henry, die seine Passwahl kritisierten. Während das gesamte Team schlecht spielte, bleibt Ronaldo mit fünf Treffern in fünf Qualifikationsspielen ein Schlüsselspieler, der beim nächsten Spiel gegen Usbekistan Geschichte schreiben könnte.

Im Anschluss an das enttäuschende Auftreten Portugal s im jüngsten Nations‑League‑Match stand der erfahrene Stürmer Cristiano Ronaldo im Zentrum der öffentlichen Diskussion. Während viele Beobachter das gesamte Kollektiv kritisierten, fiel der Fokus besonders auf den 41‑jährigen Superstar, dessen Entscheidung in einer Schlüsselszene für Aufsehen sorgte.

In der zweiten Halbzeit spielte Joker Francisco Conceicao einen rechten Flügelpass in den Strafraum, der offenbar für den kreativen Mittelfeldakteur Bruno Fernandes gedacht war. Stattdessen nahm Ronaldo den Pass selbst an, beendete jedoch das Zuspiel ohne Abschluss. Diese Wahl wurde von ehemaligen Weltklassikern, die als TV‑Experten fungierten, scharf beanstandet.

Zlatan Ibrahimovic erklärte unverblümt, dass Ronaldo in diesem Moment die falsche Entscheidung getroffen habe, während Thierry Henry betonte, dass das Team statt des Einzelnen in den Vordergrund treten müsse, um die Verteidiger nicht zusätzlich zu entlasten. Besonders irritierend sei, dass ein Spieler mit Ronaldos Erfahrung und Torinstinkt nicht die Gelegenheit nutze, das Spiel zu beeinflussen, bemerkte der französische Ex‑Stürmer. Doch die Kritik beschränkte sich nicht allein auf Cristiano Ronaldo.

Auch andere Schlüsselspieler wie Bruno Fernandes, der dynamische Flügelspieler Vitinha und der rechtsseitige Verteidiger Nuno Mendes zeigten kaum etwas, das an ihre bisherigen Leistungen erinnerte. Die Analysten wiesen darauf hin, dass die Mannschaft insgesamt zu blassen Akzenten verfallen sei und dass das Fehlen von Kreativität in der Offensivabteilung das Ergebnis maßgeblich bestimmt habe. Der portugiesische Kader wirkte im Spiel eher passiv, die Angriffsoptionen blieben selten und die Chancenverwertung war mit Null trefferlos.

Die lautstarken Kommentare aus der Expertenrunde spiegeln ein wachsendes Unbehagen wider, das über die individuelle Leistung eines einzelnen Spielers hinausreicht. Trotz aller Vorwürfe bleibt Cristiano Ronaldo ein entscheidender Faktor für die nationale Auswahl. In der laufenden WM‑Qualifikation hat er in fünf Spielen fünf Tore erzielt, wodurch er sich weiterhin als zuverlässiger Torjäger präsentiert. Das nächste Aufeinandertreffen gegen Usbekistan bietet ihm die Möglichkeit, erneut zu zeigen, dass sein Torriecher noch unverändert scharf ist.

Gelingt ihm ein Treffer, würde er als erster Spieler in die Geschichte eingehen, der in sechs verschiedenen Weltmeisterschaften ein Tor erzielt hat - ein Rekord, den bislang nur Lionel Messi in fünf Turnieren teilen konnte. Dieser Meilenstein würde nicht nur Ronaldos persönliche Bilanz aufwerten, sondern auch das portugiesische Team im Endspurt der Qualifikation stärken.

Die bevorstehende Begegnung wird daher mit Spannung erwartet, nicht nur wegen der sportlichen Bedeutung, sondern auch, weil sie zugleich als Test für Ronaldos Führungsqualität und seine Fähigkeit, das Team in kritischen Momenten zu inspirieren, gilt





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Cristiano Ronaldo Nations League Portugal WM‑Qualifikation Expertenkritik

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