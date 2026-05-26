Kritik an Paketsteuergesetz: Onlinehändler und Privatpersonen sprechen sich aus

Der Rechnungshof und mehrere Onlinehändler sowie über 50 Privatpersonen haben ihre Unmut gegen das Paketsteuergesetz kundgetan. Die Arbeiterkammer und der Handelsverband sind lautstärkste Kritiker der Paketabgabe und befürchten, dass die volkswirtschaftlichen Schäden in keinem Verhältnis zu den erwarteten Mehreinnahmen des Staates stehen.

Der Rechnungshof und mehrere Onlinehändler sowie über 50 Privatpersonen haben ihre Unmut gegen das Paketsteuergesetz kundgetan. Der Versandhändler Otto Austria hat ein Gutachten erstellen lassen, das den Entwurf des Gesetzes als 'mehrfach verfassungs- und unionsrechtswidrig' einstuft.

Die Arbeiterkammer sorgt sich um eine Weitergabe der Kosten auf die Kunden und befürchtet, dass der gestiegene Kostendruck der Unternehmen an die Paketzustellbranche weitergegeben wird. Die Arbeiterkammer und der Handelsverband sind lautstärkste Kritiker der Paketabgabe und befürchten, dass die volkswirtschaftlichen Schäden in keinem Verhältnis zu den erwarteten Mehreinnahmen des Staates stehen. Der Gewerkschaftsbund befürwortet das Ziel der Bundesregierung, Billigplattformen aus Drittstaaten 'fair zu besteuern', aber kritisiert, dass davon Abstand genommen wurde, die Paketsteuer nur auf Sendungen aus Drittstaaten einzuführen.

Otto-Austria-Geschäftsführer Harald Gutschi kündigte an, dass der Onlinehändler rechtlich gegen das Gesetz vorgehen und beim Verfassungsgerichtshof bzw. Europäischen Gerichtshof dagegen klagen wird. Ein wirtschaftliches Gutachten der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) errechnete, dass die Abgabe jährliche Mehreinnahmen von rund 280 Mio. Euro generieren würde, aber auch zu einem Kaufkraftverlust von bis zu 299 Mio. Euro pro Jahr führen würde.

Dies würde zu Beschäftigungsverlusten im Ausmaß von bis zu 1.900 Vollzeitäquivalenten bzw. 2.400 Arbeitsplätzen führen





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