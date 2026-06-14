Kritik an Klopp: Aussagen über Nagelsmann sorgen für Aufsehen

Jürgen Klopp und Thomas Müller sorgten mit einer Aussage über Julian Nagelsmann für Kritik. Lothar Matthäus, Andreas Möller und Stefan Effenberg üben scharfe Kritik. Nagelsmann reagiert gelassen.

Jürgen Klopp und Thomas Müller hatten ihren Spaß, doch ganz so lustig wie das Experten-Duo fanden einige Beobachter die Einlassungen zur Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht.

Nach Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kritisierten auch die Ex-Nationalspieler Andreas Möller und Stefan Effenberg Klopp für den Auftritt bei MagentaTV. Ich finde, das geht nicht. So einen Satz finde ich respektlos. Wir wissen ja, was daraus gemacht wird.

Das ist ein No-Go. Wenn Klopp Bundestrainer wäre - und im Hintergrund würden solche Sachen laufen, da wäre er auch nicht amüsiert, sagte Möller (58) im WM-Doppelpass bei Sport1. Klopp hatte vor laufender Kamera in einem Gespräch mit Thomas Müller über die mögliche deutsche Aufstellung gegen Curacao gesagt: Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch. Noch.

Schon Matthäus hatte in der Bild mangelndes Feingefühl angemerkt, weil Klopp und Müller die Aufstellung Jamal Musialas infrage gestellt hatten. Effenberg (57) pflichtete Möller, wie Matthäus Weltmeister 1990, bei. Das geht nicht, er spricht vor einem Millionen-Publikum. Auch mit dem Lachen hintenraus, sagte er.

So einen Spruch kannst du mit einem Bierchen an der Bar machen, wenn du allein bist. Aber nicht vor einem Millionen-Publikum, das ist ein absolutes No-Go. Klopp bringe Nagelsmann so in die Bredouille. Nagelsmann weiß gar nicht, wie er darauf antworten soll.

Nagelsmann hatte auf der Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel gegen Curacao am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) souverän reagiert. Deutschland habe viele Experten, auch Thomas und Jürgen sind coole Jungs, sagte der 38-Jährige. Sie hatten viel Erfolg in der Fußballwelt. Sie können über alles reden, was sie wollen.

So ist das eben. Die Diskussion um die Äußerungen von Klopp und Müller zeigt, wie sensibel das Thema Bundestrainer in der deutschen Fußballöffentlichkeit ist. Nagelsmann, der erst vor wenigen Monaten das Amt von Hansi Flick übernommen hat, steht unter besonderer Beobachtung. Jede Andeutung über eine mögliche Ablösung wird sofort aufgegriffen und interpretiert.

Klopp, der selbst als einer der erfolgreichsten Trainer der Welt gilt, ist immer wieder als potenzieller Nachfolger gehandelt worden. Seine lockere Bemerkung könnte daher als gezielte Stichelei oder sogar als Avance verstanden werden. Die Kritiker sehen darin eine unnötige Belastung für den amtierenden Bundestrainer. Nagelsmann aber zeigte sich unbeeindruckt.

Er nahm die Aussage mit Humor und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Damit bewies er einmal mehr, dass er mit dem Druck umgehen kann. Die Frage, wer die deutsche Nationalmannschaft in Zukunft trainieren wird, bleibt damit vorerst offen. Klar ist jedoch, dass das Verhältnis zwischen den Trainern und der Medienlandschaft ein schwieriges ist.

Jede Aussage wird auf die Goldwaage gelegt. Für Klopp und Müller war es vermutlich nur ein Scherz unter Kollegen. Für die Öffentlichkeit war es ein weiteres Kapitel in der endlosen Saga um die Trainerfrage. Am Ende zählt aber nur eines: die Leistung auf dem Platz.

Und die muss Nagelsmann mit seiner Mannschaft abliefern. Das Spiel gegen Curacao ist der erste Schritt auf dem Weg zur EM im eigenen Land. Ein Sieg würde die Diskussionen zumindest vorübergehend verstummen lassen





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