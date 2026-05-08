Kritik an irreführender Verpackung von deutschen Eiern bei Spar

Die Verpackung von Obermeier-Frischeiern bei Spar zeigt Hühner im Freiland, obwohl die Eier aus Bodenhaltung stammen. Die heimische Geflügelwirtschaft und Tierschutzorganisationen kritisieren die irreführende Darstellung und fordern mehr Transparenz.

Kritik an deutschen Eier n bei Spar : Die Verpackung zeigt Hühner im Freiland, während die Eier aus Bodenhaltung stammen. Auf der Verpackung steht zudem der Zusatz „aus der Heimat“.

Bereits Ende April hatte die heimische Geflügelwirtschaft Kritik geäußert, da Spar nach der Eier-Knappheit rund um Ostern weiterhin deutsche Frischeier verkauft. Der Verkauf bayerischer Eier beim Lebensmittelhändler Spar sorgt weiterhin für Aufregung. Foodwatch, Vier Pfoten, der Verein Land schafft Leben und die Geflügelwirtschaft kritisierten am Freitag eine mögliche irreführende Verpackungsaufmachung bei Obermeier-Frischeiern aus Bayern, die in Spar-Regalen zu finden sind. Auf den Eierverpackungen sind Hühner in einer Freilandumgebung zu sehen, obwohl laut Kennzeichnung Eier aus deutscher Bodenhaltung enthalten sind.

Zudem steht auf der Verpackung „aus der Heimat“. Spar verwies auf den bayerischen Familienbetrieb Obermeier.

„Bei den Eigenmarken achten wir selbst auf eine korrekte Auszeichnung und entsprechende Bebilderung. Bei Markenartikeln ist der Hersteller selbst dafür verantwortlich“, sagte Spar-Sprecherin Nicole Berkmann. Die angesprochene Verpackung werde „in ganz Deutschland so verkauft“. Das Wiener Marktamt verwies an die Lebensmittelkontrolle Salzburg, weil die Erstinverkehrbringung der bayerischen Eier in Salzburg erfolgte.

Die Geflügelwirtschaft kritisierte bereits Ende April, dass Spar nach der Eier-Knappheit rund um Ostern weiterhin deutsche Frischeier verkauft. Die Eierproduzenten sehen einen „Tabubruch“, der die heimische Produktion gefährde. Für Spar ist hierzulande weiterhin keine Vollversorgung mit österreichischen Eiern möglich. Nun sorgt die Verpackung der bayerischen Eier für Unverständnis: „Für uns ist entscheidend, dass Konsumentinnen und Konsumenten sich auf die Darstellung auf der Verpackung verlassen können“, so EZG-Frischei-Obmann und Vorstandsmitglied der Geflügelwirtschaft Österreich, Günther Wenninger, am Freitag in einer Aussendung.

„Wenn Bildsprache und tatsächlicher Inhalt nicht eindeutig zusammenpassen, dann entsteht Unsicherheit und Vertrauen geht verloren“, kritisierte Wenninger. „Es ist absolut unverständlich, warum plötzlich Import-Eier im Supermarktregal landen, die noch dazu in die Irre führen“, erklärte Gründer des Vereins Land schafft Leben, Hannes Royer. Die Tierschützer von Vier Pfoten orten bei der Verpackung „eine dreiste Irreführung der Konsumentinnen und Konsumenten“





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