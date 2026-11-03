Kritik an Hochkönig-Rettung: Einsatzleiter Haggenmüller bemängelt fehlende Ausrüstung

Einsatzleiter Wolfgang Haggenmüller kritisiert scharf die Tourenplanung und Ausrüstung der Gruppe beim riskanten Rettungseinsatz am Hochkönig. Die Bergrettung Mühlbach war durch extreme Bedingungen gefordert.

Die Bergrettung Mühlbach hat nach einem langwierigen und gefährlichen Rettungsakt am Hochkönig massive Kritik an der Vorbereitung einer dreiköpfigen Gruppe geübt. Einsatzleiter Wolfgang Haggenmüller stellt fest, dass die beteiligten Bergsteiger weder über die notwendige technische Ausrüstung verfügten noch die Tourenplanung den aktuellen Wetterbedingungen angepasst hatten. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag im Bereich des vereisten Birgkar im Salzburg er Hochkönig massiv.

Einsatzdetails und Ablauf der Rettung

Elf Einsatzkräfte der Bergrettung waren in der Nacht auf Sonntag zur Hilfe gerufen worden, nachdem ein 20-jähriger deutscher Staatsbürger erschöpft und unterkühlt in großer Höhe zurückgelassen worden war. Die Rettungsaktion zog sich über einen Zeitraum von rund vierzehn Stunden hin und wurde durch Schneefall, schlechte Sichtverhältnisse sowie eine erhebliche Absturzgefahr erschwert. Der Notruf ging gegen siebzehn Uhr ein, als der junge Mann im Bereich des Notausstiegs auf rund zweitausendsechshundert Metern nicht mehr weiterkonnte und um Hilfe rief.

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Währenddessen setzten seine beiden Begleiter ihren Aufstieg fort und erreichten das Matrashaus auf zweitausendneunundvierzig Metern. Dort suchten sie Schutz und übernachteten im Winterraum, während die Retter sich mühsam durch das verschneite Gelände zum vermissten Kameraden vorkämpften. Ein angeforderter Rettungshubschrauber musste aufgrund der extremen Wetterlage umkehren, sodass die Mannschaft auf den beschwerlichen Fußmarsch und die anschließende Bergung zu Fuß angewiesen war.

Kritik an Ausrüstung und Gruppenentscheidung

Wolfgang Haggenmüller übt deutliche Kritik an der Entscheidung der beiden Begleiter, ihren erschöpften Kameraden allein zurückzulassen. Er betont, dass man niemanden in der Nacht auf zweitausendsechshundert Metern alleine lasse, der keinen Schritt mehr nach vorn oder zurück machen könne. Der zurückgebliebene Mann befand sich laut Angaben des Einsatzleiters ungesichert an einer steilen Felswand, was bei den winterlichen Verhältnissen einen eigenständigen Abstieg lebensgefährlich gemacht hätte.

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Auch die technische Ausstattung der drei Männer aus dem Raum Nürnberg wird vom Einsatzleiter als gravierend mangelhaft beschrieben. Den Angaben zufolge fehlte selbst der Helm, es wurden keine steigeisenfesten Schuhe getragen und auch ein Biwaksack war nicht vorhanden. Haggenmüller äußert gegenüber Medienvertretern seine Sprachlosigkeit angesichts dieser fundamentalen Fehler in der Sicherheitsausrüstung für eine alpine Tour.

Tourenplanung und Risiken am Königsjodler

Bereits am Samstagnachmittag hatte eine Frau die drei jungen Männer beobachtet, die den Königsjodler-Klettersteig begehen wollten. Sie hatte die Gruppe ausdrücklich vor der Tour gewarnt und auf den angekündigten Wetterumschwung mit Schneefall hingewiesen. Die Bergsteiger hatten sich jedoch auf ihre eigene Erfahrung berufen und ihren Weg fortgesetzt. Haggenmüller kritisiert zudem die knappe Zeitplanung, da die Gruppe bereits am Folgetag wieder abreisen wollte.

Der Königsjodler ist ursprünglich eine lange Sommertour, die bei guten Bedingungen mehrere Stunden dauert. Bei Neuschnee kann allein der Abstieg über den Normalweg sieben bis acht Stunden beanspruchen. Für diese Jahreszeit sei der Königsjodler laut Einschätzung des Einsatzleiters nicht mehr geeignet. Die Zahl der Einsätze am Hochkönig bleibt stabil, ohne dass eine generelle Zunahme der Rettungseinsätze festgestellt werden kann.

Rechtliche Folgen und allgemeine Warnung

Die Alpinpolizei ermittelt aktuell zu dem Vorfall, wobei offen bleibt, ob das Zurücklassen des 20-Jährigen strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird. Der 20-Jährige gab gegenüber der Polizei an, die Trennung habe die Gruppe gemeinsam beschlossen, um seinen Begleitern den weiteren Aufstieg nicht zu verderben. Diese Darstellung steht im Widerspruch zur Kritik der Bergretter bezüglich der verantwortungslosen Handlung.

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Neben dem konkreten Vorfall thematisiert Wolfgang Haggenmüller ein grundsätzliches Problem im modernen Bergsport. Er kritisiert die Erwartungshaltung vieler Menschen, im Notfall ohnehin von einem Hubschrauber oder der professionellen Bergrettung abgeholt zu werden. Es werde dabei nicht zwischen unvermeidbaren Unfällen und Situationen unterschieden, in denen Menschen trotz erkennbarer Gefahren erhebliche Risiken eingehen. Alle Beteiligten, einschließlich der freiwilligen Helfer, waren nach dem Einsatz extrem erschöpft.