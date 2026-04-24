Kritik an geplanter Paketabgabe – Onlinehändler drohen mit Klagen

Die geplante Paketabgabe zur Gegenfinanzierung der Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel stößt bei großen Onlinehändlern wie Otto und XXXLutz auf massiven Widerstand. Sie sehen rechtliche Probleme und befürchten Wettbewerbsnachteile.

Die geplante Einführung einer Paketabgabe zur Finanzierung der Mehrwertsteuer senkung auf Grundnahrungsmittel stößt in Österreich auf breite Kritik und Unverständnis seitens des Handels. Das Finanzministerium erwägt eine Abgabe von zwei Euro pro Paket für große Onlinehändler, die einen Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro erzielen.

Diese Maßnahme soll die Einnahmeverluste durch die Mehrwertsteuersenkung kompensieren, wird jedoch von betroffenen Unternehmen als rechtlich fragwürdig und wirtschaftlich nachteilig angesehen. Insbesondere der Onlinehändler Otto kündigte bereits an, gegen die Abgabe rechtlich vorzugehen, da diese mit erheblichen Kosten verbunden wäre, die letztendlich an die Kunden weitergegeben werden müssten. Otto schätzt die jährlichen Kosten auf bis zu acht Millionen Euro.

Der Geschäftsführer von Otto Österreich, Harald Gutschi, betonte, dass ein Staat für klare und stabile Rahmenbedingungen sorgen müsse und eine solche Abgabe diesen Grundsatz verletze. Auch XXXLutz äußerte rechtliche Bedenken und argumentierte, dass die Maßnahme nicht zielführend sei, sondern lediglich dem Handel schaden würde. Der Marketingchef von XXXLutz, Thomas Saliger, forderte, dass alle Maßnahmen darauf ausgerichtet sein müssen, den österreichischen Handel zu schützen und dass dabei das Gleichberechtigungsgebot innerhalb der Branche gewahrt bleiben müsse.

Die Abgabe dürfe nicht von der Umsatzhöhe abhängig gemacht werden. Der Handelsverband befürchtet, dass die Paketabgabe zu noch mehr Bürokratie, Wettbewerbsverzerrungen und kontraproduktiven Umwelteffekten führen wird. Er warnt vor einem sogenannten Österreich-Aufschlag im Onlinehandel und drängt auf Nachbesserungen. Der Geschäftsführer des Handelsverbandes, Rainer Will, begrüßte zwar die Absicht der Bundesregierung, gegen den unfairen Wettbewerb im Onlinehandel vorzugehen, warnte jedoch davor, dass die geplante Paketsteuer in ihrer aktuellen Form das Gegenteil bewirken könnte.

Statt Billigplattformen aus Drittstaaten fair zu besteuern, würde die Abgabe den österreichischen Handel systematisch benachteiligen und die Konsumenten zusätzlich belasten. Die Wirtschaftskammer teilt diese Bedenken und argumentiert, dass die Abgabe heimische Onlinehändler gegenüber internationalen Anbietern wie Temu und Co. weiter benachteiligen würde. Der Handelsobmann der WKÖ, Rainer Trefelik, betonte, dass die Abgabe einen neuen Wettbewerbsnachteil für österreichische Unternehmen bedeuten würde. Von der geplanten Abgabe wären neben Otto auch große internationale Onlinehändler wie Amazon, MediaMarkt, Niceshops, Shein, Temu und Zalando betroffen.

Amazon äußerte sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu der Diskussion, während Ikea Österreich erklärte, dass man die Erwägungen zur Abgabe aus Medienberichten erfahren habe und derzeit noch keine Bewertung abgeben könne. Parallel zu den nationalen Überlegungen werden auch auf EU-Ebene Maßnahmen zur Regulierung des Paketverkehrs aus Asien ergriffen. Ab Juli 2026 wird im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) eine Abgabe von drei Euro für jedes Paket mit Warenwert bis 150 Euro fällig, das von außerhalb des EWR eintrifft.

Zusätzlich soll ab November 2026 von allen EU-Staaten eine Bearbeitungsgebühr von zwei Euro für Kleinpakete aus Drittstaaten wie China, Großbritannien und den USA erhoben werden. Diese EU-weiten Maßnahmen zielen darauf ab, den Wettbewerb zu faireren Bedingungen zu gestalten und die heimischen Unternehmen zu schützen. Die geplante österreichische Paketabgabe wird jedoch kritisiert, da sie zusätzlich zu den EU-weiten Regelungen erhoben werden soll und somit eine doppelte Belastung für Onlinehändler und Konsumenten darstellen könnte.

Kritiker befürchten, dass die Abgabe den Onlinehandel in Österreich unattraktiver macht und zu einem Rückgang der Umsätze führt. Es wird argumentiert, dass die Maßnahme nicht die Ursachen des Problems angeht, sondern lediglich Symptome bekämpft und somit keine nachhaltige Lösung bietet. Stattdessen wird gefordert, dass die Bundesregierung sich auf die Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen und die Stärkung des heimischen Handels konzentriert





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