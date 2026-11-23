Der Gastkommentar von Franz Schellhorn löst empörte Reaktionen aus. Kritiker monieren die pauschale Gleichstellung von Leistungsbezugern mit Sozialhilfe. Die Debatte umfasst auch Lohnkosten, Ukraine-Politik und KI-Diagnostik.

Der langjährige Gastkommentator Franz Schellhorn hat einen Wende- und Umkehrpunkt in der öffentlichen Debatte erreicht. Mit seinem aktuellen Text mit dem Titel "Wenn Arbeit zum teuersten Hobby wird" hat er einen massiven Kritiksturm ausgelöst, der weit über seine üblichen, oft als sachlich fundiert geschätzten Beiträge hinausgeht. Sein Einleitungssatz, der alle Empfänger von Staatsgeld ern - sei es ein Arbeitssuchender, ein Bezieher von Sozialhilfe, ein Beamte r oder ein Pensionist - in einen Topf wirft, wird von Lesern und Betroffenen als inakzeptabel und völlig undifferenziert kritisiert. Dies wirft die Frage auf, wo die faktische Grundlage für eine solche Pauschalisierung liegt.

Pauschalisierung der Staatsbediensteten

Der Kern der Kontroverse liegt in der gleichwertigen Einordnung von Leistungsträgern und Sozialhilfeempfängern. Kritiker führen ins Feld, dass Beamte, Ärzte, Lehrer, Militärpiloten, Polizisten und Richter staatliche Dienstleistungen erbringen und dafür vom Bundesbudget entlohnt werden. Sie tragen aktiv zur Funktionsfähigkeit des Staates bei. Im Gegensatz dazu stehen Personen, die noch nie einen Cent ins Sozialsystem eingezahlt haben und ohne konkrete Gegenleistung vom Staatsgeld subventioniert werden. Die Vermischung dieser beiden Gruppen wird als fachlich nicht haltbar und als Beleidigung für die gesamte Staatsdienerschaft empfunden. Als Beamter im Ruhestand mit vierzig Dienstjahren und Weiterarbeit über das sechzigste Lebensjahr hinaus fühlt man sich durch solche Aussagen mehr verhöhnt als gewürdigt.

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Politische Emanzipation von der Linken

Ein weiterer Schwerpunkt des Artikels betrifft die strategische Positionierung der politischen Mitte. Schellhorn greift dort das Mantra politischer Soziologen an, wonach es nur den Rechtspopulisten nütze, wenn die Mitte deren Themen aufgreife. Er argumentiert, dass die Mitte endlich beginnen müsse, sich von diesen als rasputin-artig empfundenen Einflüsterern zu emanzipieren. Das eigentliche Ziel müsse sein, Probleme anzupacken, statt aus Angst vor der Konfrontation die Kaverne sich vertiefen zu lassen, bis eine unumgängliche Wurzelbehandlung nötig wird. Dieser Aufruf zur eigenständigen Problemlösung trifft auf unterschiedlichen Widerstand, besonders in außenpolitischen Fragen. Hier sehen Gegner wie Mangott und Kohler die Sicherheitsinteressen Russlands als berücksichtigungswürdig an, was von Schellhorn als Kapitulation vor Putin gedeutet wird.

Konsequenzen für die deutsche und österreichische Wirtschaft

Die wirtschaftspolitischen Implikationen des Kommentars sind drastisch und beziehen sich direkt auf die deutsche und österreichische Industrie. In Deutschlands Automobilindustrie weht derzeit ein eisiger Wind. Langjährige Arbeitszeitvergünstigungen und tarifliche Zusatzvergütungen werden von den Arbeitgebern aufgekündigt. Lohnanpassungen werden auf die lange Bank geschoben, nicht aus Profitgier, sondern um langfristig zu überleben. Die Gewerkschaften schreien zwar auf, doch führt kein Weg daran vorbei, die Arbeitskosten in Deutschland und anderen Hochlohnländern spürbar zu senken. Die Wettbewerbssituation hat sich dramatisch verändert, und ein Festhalten an diesen Privilegien bedeutet den Untergang der Branchen.

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Diese Lehre gilt gleichermaßen für die österreichischen Arbeitnehmervertreter. Österreich hat seit der Corona-Krise durch überzogene Lohnabschlüsse so stark an Konkurrenzfähigkeit verloren, dass kaum mehr Industrieinvestitionen im Inland erfolgen. Jährlich gehen bereits 15.000 Industriearbeitsplätze verloren. Die Konsequenz ist schmerzhaft, aber notwendig: Es ist besser, zwanzig Prozent weniger zu verdienen oder zwanzig Prozent mehr zu arbeiten, als den Arbeitsplatz komplett zu verlieren. Andere Weltregionen haben uns in vielen Sektoren den Rang abgelaufen. Entweder rechtfertigen wir unsere hohen Preise durch besondere Innovationsfähigkeit oder wir passen unsere Kosten an die neue Situation an. Dies gilt auch und zuvorderst für den Staat selbst, der bei ernsthaften Reformen in den Bereichen Pensionen, Gesundheitswesen und Bildung nicht länger zögern darf.

Ethische Dilemmata in der medizinischen KI

Über wirtschaftliche und politische Themen hinaus behandelt der Text auch die Rolle der Künstlichen Intelligenz in der Medizin. Es ist zwar unbestritten, dass KI bei der Analyse von Röntgen- und MRT-Bildern helfen kann, was zu mehr und früheren Diagnosen führt. Doch dies birgt das Risiko falsch positiver Diagnosen, was bereits bei Reihenscreenings ein bekanntes Problem ist. Mit der besseren Früherkennung, die Leben rettet, steigt zwangsläufig auch die Zahl der falsch positiven Befunde. Die Beurteilung durch einen Menschen bleibt daher wichtig, um Patienten nicht unnötig in Angst zu versetzen. Die Frage ist, ob ein Arzt wagen wird, einer KI-Diagnose zu widersprechen, wenn sich später herausstellt, dass doch eine Krankheit vorlag. In Zweifelsfällen wird man auf weitere Überwachung setzen. Es ist besser, etwas früher zu entdecken als etwas zu übersehen, doch die Verunsicherung bleibt bestehen. Es geht hier erneut um menschliche Verantwortung und den Umgang mit möglichen Patienten.

Die Debatte um den Gastkommentar zeigt, wie sensibel die Frage nach der gerechten Bewertung von Staatsleistungen und sozialen Transferzahlungen ist. Während Schellhorn zu harten ökonomischen und politischen Kurskorrekturen aufruft, wird die rhetorische Schärfe, mit der er die Staatsbediensteten angreift, als kontraproduktiv und falsch wahrgenommen. Die Forderung nach einem kraftvollen Miteinander statt zerstörerischem Gegeneinander steht dabei im Kontrast zur polarisierenden Sprache des Textes. Die Warnung vor "französischen Verhältnissen" soll als Signal für die Notwendigkeit von Reformen dienen, bevor noch mehr Bürger auf die Straßen gehen. Die Kritik an der Pauschalisierung der "Staatsgeld-Empfänger" bleibt jedoch bestehen, da sie die differenzierte Realität des Leistungsaustauschs im öffentlichen Dienst ignoriert.