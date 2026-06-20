Kritik an der österreichischen Asylpolitik: Hilfsorganisationen fordern Schutz statt Abschottung

Hilfsorganisationen kritisieren die österreichische Asylpolitik, da sie sich von Menschlichkeit und Menschenrechten entfernt. Sie fordern Schutz statt Abschottung und beklagen Rückschritte im Umgang mit Menschenrechten.

In Österreich und der EU ist die Zahl der Asylanträge rückläufig. Dies bestätigt die Asyl- und Migrationspolitik der Regierung. Hilfsorganisationen kritisierten jedoch den Weltflüchtlingstag, da sie Schutz statt Abschottung fordern und Rückschritte im Umgang mit Menschenrechte n beklagen.

Sie sehen die Europäische Menschenrechtskonvention und die Genfer Flüchtlingskonvention infrage gestellt, Schutzverantwortung auf Drittstaaten verschoben und sichere Fluchtwege weiter verschlossen. Die österreichische Regierung treibt diese Entwicklung aktiv voran. Das Ergebnis sei eine Asylpolitik, die sich Schritt für Schritt von Menschlichkeit und Menschenrechten entfernt und die menschenrechtswidrigen Maßnahmen mit einer angeblichen Überforderung legitimiert.

Unterzeichnet wurde das Schreiben von Amnesty International, asylkoordination, Caritas, Diakonie, fairness-asyl, Flüchtlingsprojekt Ute Bock, Österreichisches Rotes Kreuz, Plattform Asyl - FÜR MENSCHEN RECHTE, SOS Balkanroute, SOS Mitmensch, Tralalobe, Train of Hope und dem Verein Projekt Integrationshaus. Die NGOs stoßen sich an einer Reihe von Maßnahmen, die in den vergangenen Monaten und Jahren auf EU-Ebene sowie in Österreich auf den Weg gebracht worden waren. Hierzulande ist etwa der Familiennachzug bei Flüchtlingen seit rund einem Jahr gestoppt.

Aktuell verhandelt das von Gerhard Karner (ÖVP) geführte Innenministerium mit den Ländern über eine Quotenregelung, die laut Kritikerinnen und Kritikern rechtswidrig ist. Das schneidet Angehörigen den einzigen sicheren Weg nach Österreich ab und schränkt das Recht auf Familienleben ein. Sie bemängeln, dass sich die Trennung von der Familie negativ auf die Integration auswirke. Karner sagte dagegen jüngst, dass der eingeschlagene Weg fortgesetzt werde, weil er geholfen habe, die Systeme zu stabilisieren.

Bei der Sozialhilfe fordern die Hilfsorganisationen die Rücknahme entsprechender Verschärfungen: In Tirol und in Wien haben subsidiär Schutzberechtigte seit Jahresanfang keinen Anspruch mehr auf Mindestsicherung, sondern fallen in die Grundversorgung. Diese Verschärfungen drängen selbst bereits integrierte Menschen erneut in prekäre Lebenslagen. Gewarnt wird außerdem vor dem geplanten Integrationspflichtengesetz. Dieses sieht verschärfte Maßnahmen beim Abbruch von Integrationsprogrammen vor.

Koalitionsintern wurde es noch nicht abgesegnet. Fix ist, dass das Integrationsbudget schrumpft. Die Regierung wurde von den NGOs zudem zur Wahrung des Verbots der Folter und der unmenschlichen Behandlung aufgefordert. Österreich schob im Vorjahr einen syrischen Straftäter nach Syrien ab.

Im Herbst folgte die erste Abschiebung nach Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021. Die Organisationen warfen der Regierung zudem vor, ihre Schutzverantwortung zunehmend auf Drittstaaten zu verlagern. Der Vorwurf bezieht sich auf entsprechende Pläne für Abschiebezentren in Staaten außerhalb der EU. Durch die vergangene Woche in Kraft getretene Reform des Gemeinsamen EU-Asylsystems (GEAS) befürchten die NGOs zudem eine weitere Verschärfung der Situation für geflüchtete Menschen.

Beschleunigte Verfahren, ausgeweitete Haftmöglichkeiten, stark verkürzte Rechtsmittelfristen und die rechtliche Fiktion der 'Nichteinreise' in den Grenzverfahren eröffnen Spielräume, die zur weiteren Absenkung von Schutzstandards genutzt werden können. Nach Ansicht von EU-Migrationskommissar Magnus Brunner erhält die EU durch die Reform erstmals ein umfassendes gemeinsames System für Migration und Asyl. Der Pakt bringe mehr Kontrolle über die EU-Außengrenzen.

Er sei notwendig gewesen, da es vor zehn Jahren mit der Syrien-Krise noch keine einheitlichen Regeln gegeben habe und die Mitgliedsstaaten unterschiedlich auf Migration reagiert hätten, sagte Brunner jüngst im Ö1-Mittagsjournal. Die Hilfsorganisationen betonten hingegen, dass Schutzsuchende nicht die Ursache gesellschaftlicher Probleme seien - außerdem würde Abschreckung keine Fluchtbewegung beenden. Sie dränge Menschen vielmehr auf gefährlichere Wege, so die NGOs





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