Bernhard Amann kritisiert drohende Schließung der Therapiestation Carina. Er warnt vor weiteren Einschnitten und fordert stabile Strukturen für die stationäre Suchthilfe in Vorarlberg.

Bernhard Amann übt scharfe Kritik an Gerüchten über eine mögliche Schließung der Therapiestation Carina in Vorarlberg. Aus seiner Sicht gefährdet diese Entwicklung die Versorgung suchtkranker Menschen im Land erheblich. Sollte sich die Schließung bestätigen, handele es sich um einen weiteren schwerwiegenden Rückschlag für die stationäre Suchthilfe. Dies folge direkt auf die bereits im Jahr 2023 vollzogene Schließung der Therapiestation Lukasfeld in Meiningen.

Fatale Fehlentscheidung und drohender weiterer Einschnitt

Die bereits erfolgte Schließung der Therapiestation Lukasfeld bezeichnet Bernhard Amann als fatale Fehlentscheidung. Er argumentiert, dass der Abbau bestehender Angebote nicht der richtige Weg sei. Stattdessen brauche es differenzierte und auf die spezifischen Bedürfnisse suchtkranker Menschen abgestimmte Therapieangebote. Über Jahrzehnte aufgebaute Einrichtungen sollten fachlich weiterentwickelt werden, anstatt aufgegeben zu werden. Amann fordert daher eine neuerliche Diskussion über die Zukunft der stationären Suchthilfe im Land.

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Verantwortung von Stiftung und Land Vorarlberg hinterfragt

Amann richtet seine Kritik insbesondere an der Stiftung Maria Ebene und deren Kuratorium. Die verantwortlichen Gremien müssten sich die Frage stellen, welchen Anteil personelle und strukturelle Entscheidungen an der aktuellen Situation hätten. Das Land Vorarlberg sieht er ebenfalls in der Verantwortung. Es könne sich bei der Frage nach der Zukunft der stationären Suchthilfe nicht aus der Verantwortung nehmen. Die strukturellen Weichenstellungen der Vergangenheit haben direkte Auswirkungen auf die heutige Krisensituation.

Arbeitsrechtlicher Streit und Verhandlungstermin im Dezember 2026

Zusätzliche Brisanz erhält die Debatte durch einen laufenden arbeitsrechtlichen Streit innerhalb der Stiftung Maria Ebene. Am Freitag, dem 4. Dezember 2026, soll am Landesgericht Feldkirch über die Anfechtung der Kündigung einer ehemaligen stellvertretenden Leiterin der Therapiestation Carina verhandelt werden. Unabhängig vom Ausgang dieses Verfahrens stellt Amann die Frage, warum es innerhalb der Stiftung wiederholt zu Personalauseinandersetzungen komme. Er hinterfragt, welche Auswirkungen solche Konflikte auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten haben.

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Alternativen zur Schließung und Einsatz des Leitungsteams

Gleichzeitig betont Amann, dass es aus seiner Sicht Alternativen zur Schließung der Carina gebe. Die Einrichtung müsse wieder auf stabile Beine gestellt werden. Dabei sollten die Erfahrungen jener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigt werden, die die Therapiestation über Jahre aufgebaut und weiterentwickelt hätten. Auch eine mögliche Rückkehr des ehemaligen Leitungsteams solle nicht von vornhereid ausgeschlossen werden. Eine grundsätzliche Gesprächsbereitschaft sei nach Amanns Darstellung vorhanden.

Forderungen nach Neuaufstellung und Erhalt der Angebote

Amann fordert von den Verantwortlichen klare Antworten auf mehrere Fragen. Dazu gehört, ob die Therapiestation Carina tatsächlich vor der Schließung steht und welche Verantwortung das Kuratorium für personelle Entscheidungen trägt. Für Amann ist die Antwort klar: Es wird eine fachlich fundierte Neuaufstellung der Suchthilfe benötigt. Dazu gehören die Wiedereröffnung der Therapiestation Lukasfeld sowie der Erhalt und Ausbau der Therapiestation Carina. Die entscheidende Frage sei nicht, wie viele Angebote es gebe, sondern wie eine verlässliche und fachlich hochwertige Versorgung langfristig sichergestellt werden könne.