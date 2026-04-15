Kritik am Gesundheitsplan 2040+: Wenige Bürgermeister bei Informationsabend in Ybbs

Bei einem Informationsabend in Ybbs wurde der Gesundheitsplan 2040+ kritisiert. Hauptkritikpunkt war das Fehlen zahlreicher Bürgermeister aus der Region. Etwa 40 Bürgerinnen und Bürger informierten sich über die Auswirkungen auf die Notfallversorgung.

NÖN.at verwendet Cookies, um Ihnen regionalisierte Inhalte und das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Daher empfehlen wir Ihnen, die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser zuzulassen. Falls Sie nicht wissen, wie das funktioniert, helfen Ihnen folgende Links weiter:

Bei einem Informations- und Diskussionsabend im Ybbser Gasthaus Mang präsentierten die Initiatoren die potenziellen Auswirkungen des Gesundheitsplans 2040+ für die Region. Ein zentraler Kritikpunkt war das Fehlen zahlreicher Bürgermeister aus der betroffenen Region.

Etwa 40 Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung zur Informationsveranstaltung 'Unser Notarzt muss bleiben' im Ybbser Gasthaus Mang. Organisiert wurde der Abend von Herbert Gruber, dem ehemaligen Bürgermeister von Maria-Taferl, dem langjährigen Notarzt Albert Reiter und der früheren Staatssekretärin Christa Kranzl.

Kranzl warnte eindringlich vor den weitreichenden Konsequenzen: 'Ich verstehe, dass Reformen notwendig sind. Der Gesundheitsplan 2040+, mitsamt den Veränderungen im Notarztwesen, wird jedoch massive Auswirkungen auf unsere gesamte Region haben.'

Während der Diskussion konnten Kranzl unter anderem den Nationalratsabgeordneten Alois Schroll, die Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner und den Ortschef von Persenbeug, Gerhard Leeb, begrüßen. Besonders enttäuschend empfand Kranzl die geringe Präsenz der Bürgermeister aus der Region. Lediglich zwei Bürgermeister aus dem betroffenen Gebiet waren anwesend. 'Die anderen scheinen das Thema aussitzen zu wollen, während die Frage doch eher lauten sollte, was wir gemeinsam gegen diese Maßnahmen unternehmen können', äußerte Kranzl ihren Unmut.

Die Veranstaltung diente dazu, die Bevölkerung über die geplanten Veränderungen im Gesundheitswesen zu informieren und die möglichen negativen Folgen für die Notfallversorgung in der Region aufzuzeigen. Die Initiatoren betonten die Bedeutung des Erhalts der bestehenden Strukturen und warnten vor einer Verschlechterung der medizinischen Versorgung, falls der Gesundheitsplan 2040+ in seiner aktuellen Form umgesetzt wird. Die Anwesenden nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und ihre Bedenken zu äußern.

Die Organisatoren planen, die Diskussionen fortzusetzen und weitere Aktionen zu starten, um die Interessen der Bevölkerung zu vertreten und die Umsetzung des Gesundheitsplans 2040+ kritisch zu begleiten. Die niedrige Beteiligung der Bürgermeister wurde als Zeichen der mangelnden Unterstützung und des fehlenden Engagements für die Belange der Bürgerinnen und Bürger gewertet. Die Veranstaltung verdeutlichte das große Interesse und die Sorge der Bevölkerung um die Zukunft der medizinischen Versorgung in der Region Ybbs.





noen_online / 🏆 15. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gesundheitsplan 2040+ Notarzt Ybbs Bürgermeister Kritik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Wurde nicht informiert' - 'Ohne Untersuchung' – ÖGK schreibt Kranken gesundÖGK Krankenstand: Mühlviertler nach Arbeitsunfall ohne Untersuchung gesundgeschrieben. Verunsicherung und späte Klärung sorgen für Aufsehen.

Read more »

Nach Schwechat wurden auch in Götzendorf Gräber aufgebrochen„Pietätlos!“ - Götzendorfs Bürgermeister Kurt Wimmer zeigt sich erschüttert über die Grabschändungen in seiner Gemeinde. Vergangenen Dienstag wurden die Vorfälle von der Polizei Mannersdorf aufgenommen und Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Read more »

„Ob Magyar zu einem zweiten Orbán wird, wird sich erst zeigen“Das „System Orbán“ in Ungarn wurde abgewählt. Doch wie realistisch ist ein Systemumbau und Neuanfang unter Péter Magyar?

Read more »

Rose: Sandra Hüller in einem Spiel der GeschlechterDas Historiendrama Rose mit Sandra Hüller in der Hauptrolle behandelt heikle Fragen von Geschlecht und Identität. Ein Film über eine Frau, die sich als Mann ausgibt, um im 17. Jahrhundert zu überleben.

Read more »

Dornbirn: Baumstämme sollen Parken am Kapuzinerkloster verhindernDie Stadt Dornbirn hat im Garten des Kapuzinerklosters Baumstämme aufgestellt, um das jahrelange Parken zu unterbinden. Anwohner kritisieren die Maßnahme und den Zeitpunkt während der Karwoche. Bürgermeister Fäßler wird zur Überdenkung aufgefordert. Im Herbst erwarb die Stadt das Kloster für einen hohen Betrag.

Read more »

Donauinselfest 2024: Das Inselbier ist zurück!Das Donauinselfest bekommt auch in diesem Jahr sein eigenes Bier, das "Inselbier". Bürgermeister Michael Ludwig und die Ottakringer Brauerei stellten das erfrischende Sommergetränk vor, das von 3. bis 5. Juli auf der Donauinsel ausgeschenkt wird.

Read more »