Ärzte und Hebammen in der Steiermark kritisieren den neuen Eltern-Kind-Pass scharf. Der zehnseitige Fragenkatalog enthält sehr persönliche Fragen zu Geld, Gewalt und Sex.

Der neu eingeführte Eltern-Kind-Pass löst in der Steiermark heftige Kontroversen aus. Kritiker bemängeln, dass der umfangreiche Fragenkatalog werdende Mütter zu extrem persönlichen und sensiblen Themen befragt. Zu den umstrittenen Punkten gehören Fragen nach der finanziellen Lage, erlittener Gewalt sowie sexuellen Übergriffen in der Vergangenheit.

Umfang des zehnpagigen Fragenkatalogs

Der ten Seiten lange Fragebogen zwingt Schwangere dazu, sich mit höchst privaten Aspekten ihres Lebens auseinanderzusetzen. Dazu zählen unter anderem detaillierte Fragen dazu, wie viel Geld einer werdenden Mutter aktuell zur Verfügung steht. Zudem wird explizit erfragt, ob die Schwangere während der Schwangerschaft geschlagen oder gedemütigt wurde. Auch Fragen nach erzwungenen sexuellen Handlungen im vergangenen Jahr sind Teil des Katalogs.

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Skepsis von Ärzten und Hebammen

Die Einführung sorgt für erheblichen Unmut unter medizinischem Fachpersonal. Laut Berichten der "Kronen Zeitung" sind nicht nur die werdenden Eltern irritiert, sondern auch Ärzte und Hebammen aus der Steiermark stoßen sich an der neuen Befragungspraxis. Ein langjähriger steirischer Gynäkologe äußerte gegenüber der "Krone" seine Empörung über die Vorgehensweise. Er berichtete, dass seine Patientinnen bei den höchstpersönlichen Fragen meist nur den Kopf schütteln.

Fürsorge vs. unzulässige Befragung

Der Gynäkologe schilderte die Reaktion seiner Patientinnen als ablehnend. Seine Einschätzung ist, dass solche tief in die Privatsphäre eingreifenden Informationen niemanden etwas angehen. Besonders kritisch sieht der Mediziner die Abfrage zur finanziellen Situation sowie zu körperlicher und psychischer Gewalt. Er befürchtet, dass sich die Frauen trotz der Freiwilligkeit der Antworten im persönlichen Beratungsgespräch unter Druck gesetzt fühlen könnten.

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Probleme bei der digitalen Umsetzung

Neben den inhaltlichen Bedenken gibt es auch massive technische und organisatorische Mängel zu bemängeln. Mehrere Hebammen gaben an, den Fragebogen am liebsten gar nicht vorlegen zu müssen, würden aber dazu verpflichtet sein. Eine Hebamme erklärte, sie verwende das Formular nur ungern, müsse es aber nutzen. Zudem klagen Fachleute bereits zuvor über Schwierigkeiten bei der Einführung. Sie wurden kurzfristig über Änderungen informiert, digitale Eintragungen funktionierten nicht und die Papierfassung enthalte Fehler.

Zusätzliche Kritik am Abrechnungssystem

Die Kontroverse erstreckt sich auch auf weitere administrative Aspekte des neuen PASSES. Zusätzlich zur Qualität der Fragen und den technischen Defiziten gibt es Kritik am Abrechnungssystem. Die Kombination aus sensiblen Themen, fehlender Schulung und technischem Chaos führt dazu, dass das medizinische Personal den Eltern-Kind-Pass aktuell überwiegend skeptisch betrachtet und als problematisch für die Betreuungswirkung einstuft.