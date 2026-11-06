Krisenstimmung bei Budgetziele: Marterbauer vs Fiskalrat Österreich

Finanzminister Martin Marterbauer verteidigt die Drei-Prozent-Defizitmarke und hofft auf Wirtschaftswachstum. Fiskalrat-Präsident Christoph Badelt warnt jedoch vor unrealistischen Zielen und steigenden Schuldenlasten in einer kritischen Analyse der österreichischen Finanzpolitik.

Finanzminister Martin Marterbauer und die Leiterin des Beratungsgremiums, Kristina Fuchs, haben im Budgetausschuss am Donnerstag ihre Einschätzung zur finanziellen Stabilität des Landes bekräftigt. Trotz steigender Zinskosten bleibt die Regierung bei ihrer Linie, die drei-Prozent-Defizitmarke einzuhalten, obwohl dies durch die aktuellen Marktbedingungen zunehmend schwieriger wird.

Der Finanzminister verweist dabei auf die Abhängigkeit der Staatseinnahmen von der allgemeinen Konjunktur und der Beschäftigungslage. Er betonte, dass man im kommenden Dezember, nach Vorliegen der kurzfristigen Prognose des WIFO, einen deutlich besseren und fundierteren Ausblick für die weitere Budgetplanung erwarten darf.

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Wirtschaftsdaten zeigen gemischte Signale

Bei der Beurteilung der aktuellen Wirtschaftslage zeichnen sich unterschiedliche Bild ab. Während man beim Export und in der Industrieproduktion erste Anzeichen eines spürbaren Aufschwungs registriert, bleiben die offiziellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit vorerst positiv. Die Arbeitslosenzahlen könnten in den nächsten Monaten zwar noch leicht ansteigen, doch man hofft auf eine gegenteilige Entwicklung für die Zukunft.

Die höhere Zinsniveau stellt dabei eine zentrale Herausforderung dar, die die Einhaltung der vorgegebenen Defizitgrenzen erheblich erschwert. Dennoch geht Marterbauer davon aus, dass die angestrebten Einsparungsziele für das Jahr 2026 erreicht werden. Aus heutiger Sicht würden nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die Bundesländer und Gemeinden ihre jeweiligen Haushaltsziele einhalten können.

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Kritik an der langfristigen Schuldentragfähigkeit

Ein deutliches Gegenstimme aus der Reihe der unabhängigen Finanzexperten kommt vom Fiskalrat. Präsident Christoph Badelt stuft das politische Ziel, die Staatsverschuldung auf ein Defizit von drei Prozent zurückzuführen, als ökonomisch absurd ein. Seine Begründung lautet, dass selbst bei einer Reduzierung des Defizits die staatlichen Schulden weiter steigen würden.

Badelt warnt davor, dass die Ausgabenkürzungen kein Ende darstellen, solange die Schuldenlast zunimmt. Der Präsident des Fiskalrats macht sich zudem große Sorgen über die aktuelle politische Kommunikation. Er beobachtet, dass parallel zu neuen Ausgabenmaßnahmen die Hoffnung geweckt wird, dass die finanziellen Probleme nach dem Jahr 2028 von selbst gelöst sein würden.

Perspektiven für die Haushaltssanierung

Trotz der skeptischen Prognosen des Fiskalrats bleibt die Regierungskoalition zuversichtlich. Man rechnet damit, dass alle staatlichen Ebenen die im Rahmen des Stabilitätspakts festgelegten Budgetziele für das Jahr 2027 einhalten werden. Die genaue Lage der Staatshaushalte wird sich jedoch erst nach dem Abschluss der Prognosen des WIFO im Dezember endgültig klären lassen.

Dieser Zeitraum ist entscheidend, um die Auswirkungen der Zinsentwicklung auf die öffentlichen Finanzen genau zu quantifizieren. Bis dahin bleibt die Spannung zwischen dem politischen Anspruch der Konsolidierung und der realwirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere bei den Arbeitslosenzahlen, erhalten. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die erhofften positiven Signale in der Konjunktur die negativen Effekte der Zinsen kompensieren können.