Krise in der Partei: Trumps VP Vance und DeSantis kritisieren Kurs nach Midterms

Nach der historischen Wahlniederlage bei den US-Midterms prallen JD Vance und Ron DeSantis mit Donald Trump zusammen. Iran-Krieg und Zölle als Hauptursachen.

Innerhalb der US-amerikanischen Republikanischen Partei hat sich nach den historischen US-Midterms eine tiefe Spaltung offenbart, die die künftige strategische Ausrichtung der Partei fundamental in Frage stellt. Mehrere hochrangige Politiker wenden sich gegen die Führung und deren Entscheidungsfindung während der Zwischenwahlen, was auf eine ernsthafte interne Revolte hindeutet. Dies findet statt, nachdem die Demokraten die Kontrolle über den Senat und das Repräsentantenhaus erlangt haben, was als politische Katastrophe für die Republikaner gewertet wird.

Historische Niederlage und Machtwechsel im Kongress

Die Wahlergebnisse zeigen ein klares Machtverhältnis für die kommende Legislaturperiode ab Jänner, in der die Demokraten mindestens 54 der 100 Senatorenstellen sowie 240 der 435 Abgeordnetenmandate im Repräsentantenhaus besetzen werden. Für eine Mehrheitsbildung sind im Repräsentantenhaus genau 218 Sitze erforderlich, was die republikanische Opposition marginalisiert. Besonders schmerzhaft ist der Verlust der Mehrheit im Senat, da dieser Verlust die Partei politisch lähmt und langfristige legislative Vorhaben blockiert.

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Im Senat, in dem alle zwei Jahre lediglich ein Drittel der Sitze neu gewählt wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass die Republikaner die Mehrheit bis zur nächsten großen Wahl 2028 zurückerobern können. Die Demokraten haben in mindestens sieben sogenannten Swing States, also umstrittenen Bundesstaaten, Mandate von der Großen Alten Partei abgeknöpft. Diese territorialen Verluste verdeutlichen die Schwäche der republikanischen Basis in entscheidenden Regionen des Landes.

Strategische Differenzen: Krieg, Inflation und Zölle

Der texanische Senator Ted Cruz und der scheidende Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, zählen zu den lautstärksten Kritikern der aktuellen Parteiführung unter der Präsidentschaft von Donald Trump. JD Vance, der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, kritisiert den im Februar begonnenen Konflikt mit dem Iran als Hauptgrund für das Wahlergebnis. Vance argumentiert, dass es strategisch falsch war, die eigene politische Stärke für einen Krieg einzusetzen, der als unnötig wahrgenommen wurde.

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Während Vance andeutet, dass er aus heutiger Perspektive anders gehandelt hätte, verteidigt Donald Trump jede seiner Entscheidungen unerschütterlich. Der US-Präsident erklärte, er würde alles genauso wieder tun, was auf eine fundamentale Distanz zwischen dem Weißen Haus und seinem Stellvertreter hindeutet. Beide Seiten sind sich jedoch in einer Sache einig: Der Iran-Krieg und die daraus resultierende Teuerung waren die dominanten Treiber des Wahldebakels.

Ted Cruz führt neben dem Krieg in den Nahostregionen auch die Handelspolitik von Donald Trump als entscheidenden Faktor an. Der Senator aus Texas betont, dass die eingeführten Zölle dazu beigetragen haben, dass Waren und Dienstleistungen für die Bürger zu teuer geworden sind. Diese wirtschaftlichen Belastungen haben die Wähler motiviert, ihre Unzufriedenheit direkt an der Urne durch eine Abwahl republikanischer Kandidaten auszudrücken, obwohl die eigene Basis mobilisiert war.

Politische Überlebenskunst und Kandidatenrennen 2028

Die interne Kritik zielt direkt auf die Zukunft der Republikanischen Partei ab. Ron DeSantis warnt davor, dass die Partei ohne einen drastischen Kurswechsel der politischen Auslöschung nahestehe. Er bezeichnete die Wahl als eine Ablehnung der Republikaner in Washington, wie sie seit 100 Jahren nicht mehr stattfand. Diese harten Worte sollen den Führungswechsel innerhalb der Partei vorantreiben und eine neue Richtung weisen.

JD Vance befindet sich in einer schwierigen Gratwanderung, da er sich für die Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2028 positioniert. Er muss einerseits die Basis der "Make America Great Again"-Bewegung für sich gewinnen, darf dabei aber Donald Trump nicht zu sehr verärgern. Seine Kritik am Iran-Krieg ist ein Versuch, kanzlerfähig zu erscheinen, ohne sich komplett von der aktuellen Führung zu lösen.

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Die Wahrscheinlichkeitsmärkte spiegeln die verschobenen Machtverhältnisse wider. Polymarket schätzt die Chancen auf eine Präsidentschaft von Jon Ossoff, dem demokratischen Senator aus Georgia, derzeit bei 21 Prozent. Im Vergleich dazu liegt die Quote für JD Vance bei 17 Prozent. Auch Marco Rubio, der Außenminister, gilt als möglicher Herausforderer, wobei DeSantis knapp dahinter platziert ist. Diese Zahlen unterstreichen, wie stark die aktuelle Krise die Wahlaussichten der Republikaner beeinträchtigt.

Auseinandersetzungen über Einwanderung und Zukunft

Selbst in der sensiblen Immigrationspolitik zeigen sich Risse in der parteiinternen Einheit. JD Vance signalisiert Offenheit für eine Diskussion über die Durchsetzung von Einwanderungsgesetzen. Sein Vorschlag sieht vor, den Fokus stärker auf Unternehmen zu legen, die illegale Migranten beschäftigen, anstatt einzelne Bürger in den Städten zu kontrollieren. Dieser Ansatz könnte den Konflikt mit liberaleren Flügeln der Partei entschärfen.

Ted Cruz verließ den Senat bereits vor der Wahl, da er nicht zur Wiederwahl antrat. Sein Platz wird künftig von dem linken Kandidaten James Talarico eingenommen, was den Verlust des "Lone Star State" unterstreicht. Auch das Gouverneursamt in Texas ging überraschend an die Demokraten, nachdem Gina Hinojosa den Republikaner Greg Abbott besiegte. Cruz kritisierte die Führung dafür, dass sie die breitere Wählerschaft vernachlässigt habe.