Studie von Schneider, Mayr-Stockinger und Hager warnt vor dem Aus traditioneller Wirtshäuser in Oberösterreich. Steigende Kosten und fehlendes Personal gefährden die lokale Identität.

Eine aktuelle Studie, erstellt von den Wirtschaftsforschern Friedrich Schneider und Thomas Mayr-Stockinger sowie dem Koch und Buchautor Günter W. Hager, zeichnet ein düsteres Bild für die oberösterreich ische Gastronomie. In der Region stehen derzeit nur noch geschätzte 450 traditionelle Wirtshäuser zur Verfügung, die sich durch langjährige Kontinuität und kulturelle Bedeutung auszeichnen. Die wirtschaftliche Zukunft dieser etablierten Institutionen ist jedoch stark getrübt, da strukturelle Probleme die Betriebe an den Rand des Ruins drängen.

Steigende Kosten und Personalmangel bedrohen Betriebe

Die Kombination aus massiv steigenden Betriebskosten und einem eklatanten Mangel an qualifizierten Mitarbeitern macht den Wirten das tägliche Geschäft zunehmend schwer. Besonders in ländlichen Gebieten wird es für viele Familienbetriebe immer schwieriger, ein traditionelles Wirtshaus wirtschaftlich tragfähig zu führen. Oft kommen dazu noch hohe Investitionen für notwendige Sanierungen alter Gebäude, die das Budget vieler Betreiber überfordern. Eine weitere existenzielle Sorge ist, dass sich für viele dieser traditionsreichen Betriebe kein Nachfolger findet, was das langfristige Überleben zusätzlich gefährdet.

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Die finanziellen Belastungen haben sich in den letzten Jahren spürbar verstärkt. Die Daten der Untersuchung belegen einen deutlichen Anstieg der Personalkosten im Zeitraum zwischen 2016 und 2026. Parallel dazu ist der Anteil des operativen Gewinns am Umsatz gesunken, was bedeutet, dass die Betriebe trotz steigender Preise weniger Gewinnmarge realisieren können. Diese wirtschaftliche Schere zieht sich enger, während die Einnahmeseiten unter Druck geraten.

Preisanstiege bei den Gästen und Gewinnspanne der Wirte

Die guests spüren die Veränderungen direkt an ihren Rechnung. Kostete ein halber Liter Bier im Jahr 2016 durchschnittlich noch 3,73 Euro, sind es im Jahr 2026 bereits 5,27 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 41 Prozent innerhalb von zehn Jahren. Trotz dieser signifikanten Preiserhöhungen bleibt den Wirten nicht automatisch mehr Geld übrig, da die Kostensteigerungen bei Materialien und Personal die Gewinne auffressen.

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Wie die Studie zeigt, ist entscheidend nicht der Preis auf der Speise- oder Getränkekarte, sondern vielmehr das, was nach Abzug von Personal, Wareneinsatz und allgemeinen Betriebskosten im Unternehmen übrig bleibt. Günter W. Hager betont in der Untersuchung, dass die nominellen Preise nur einen Teil der Wahrheit widerspiegeln. Die reale wirtschaftliche Situation der Gastronomen hat sich verschlechtert, obwohl die Kunden mehr bezahlen müssen.

Kulturelle Identität und soziale Funktion des Wirtshauses

Für viele Gemeinden bedeutet eine Wirtshausschließung mehr als nur den Verlust eines gastronomischen Lokals. Gerade in kleineren Orten ist das Wirtshaus oft ein wichtiger Treffpunkt für Vereine, Familien und Stammtischrunden. Es fungiert als sozialer Klebstoff und bietet einen zentralen Raum für den Austausch in der Nachbarschaft. Der Verlust solcher Einrichtungen würde die soziale Infrastruktur in den Dörfern und kleinen Städten erheblich schwächen und lokale Netzwerke auflösen.

Thomas Mayr-Stockinger hebt hervor, dass die Vielfalt und Buntheit der Gastronomie erhalten bleiben müssen. Er nennt das oberösterreichische Wirtshaus mit Stammtisch klar als das, was es ist: ein Stück kultureller Identität, ein unverzichtbarer Treffpunkt und oft die Seele des Ortes. Diese Funktion kann durch moderne Fast-Food-Ketten oder andere gastronomische Formen nicht ersetzt werden, da sie spezifische soziale Bedürfnisse erfüllen.

Zukünftige Entwicklung und Risiken für die Region

Die Sorge der Studienautoren Friedrich Schneider, Thomas Mayr-Stockinger und Günter W. Hager ist groß, dass sich der Betrieb eines traditionellen Wirtshauses in Zukunft nicht mehr rechnen wird. Wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin so bleiben, könnten noch mehr dieser zentralen Treffpunkte aus den Gemeinden verschwinden. Dies würde nicht nur die Gastronomie-Landschaft vereinheitlichen, sondern auch den ländlichen Raum weiter entwerten und entleeren.

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Die Studie dient als Warnsignal für die Politik und die öffentliche Hand, die Möglichkeiten zur Unterstützung dieser Institutionen zu überdenken. Ohne geeignete Gegenmaßnahmen droht der Verlust eines einzigartigen Kulturguts und sozialer Ankerpunkte in Oberösterreich. Die Kombination aus finanziellen Engpässen, fehlendem Nachwuchs und steigenden Haftungsrisiken durch Sanierungspflichten macht die Situation für die verbliebenen Wirtshäuser kritisch. Die Bewahrung der traditionellen Wirtshauskultur bleibt eine gesellschaftliche Aufgabe, die über die reine Gastronomie hinausgeht.