Kriminaldirektor Holzer fordert Senkung der Strafmündigkeit in Österreich

Bundes-Kriminalamt-Direktor Andreas Holzer fordert die Senkung der Strafmündigkeit aufgrund steigender Jugendkriminalität. Während die FPÖ zustimmt, lehnt Ministerin Sporrer ab.

Bundes-Kriminalamt-Direktor Andreas Holzer hat eine deutliche Verschärfung im Umgang mit jugendlichen Straftätern in Österreich gefordert. In einem aktuellen Interview mit der "Krone" positioniert er sich klar für eine Herabsetzung des Alters, ab dem Jugendliche strafrechtlich verfolgt werden können. Derzeit liegt die Strafmündigkeit bei vierzehn Jahren. Holzer begründet diesen Ruf nach härteren Maßnahmen mit der wachsenden Zahl sogenannter Intensivtäter unter Zehnjährigen und Vierzehnjährigen. Seiner Meinung nach steht der Schutz der Allgemeinheit an erster Stelle, auch wenn er acknowledges, dass Justiz allein keine charakterliche Besserung bewirkt.

Experte Holzer betont Bevölkerungsschutz vor Besserung

Andreas Holzer räumt ein, dass Haftstrafen nicht automatisch dazu führen, dass Menschen zu besseren Bürgern werden. Er weist explizit darauf hin, dass das Gefängnis noch niemanden besser gemacht hat, dies gelte auch für Jugendliche. Dennoch betrachtet er die Sicherheit der Bevölkerung als Vorrangrecht. Wenn er die Wahl habe, ob er jemanden einsperre und dabei die Gesellschaft schütze, wähle er die Inhaftierung. Diese klare Haltung zeigt, dass er den aktuellen Ansatz der Erziehung und Rehabilitation im aktuellen Kontext als unzureichend für den notwendigen Schutz betrachtet. Die Entscheidung des Bundes-Kriminalamt-Direktors spiegelt eine wachsende Frustration in den Reihen der Sicherheitskräfte wider.

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Steigende Zahlen und rechtliche Grauzonen

Die statistische Grundlage für diese Forderung ist alarmierend. Im vergangenen Jahr wurden 13.179 Tatverdächtige im Alter von zehn bis vierzehn Jahren registriert. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 lag diese Zahl noch bei 5.271. Dieser Anstieg ist signifikant und hat die Behörden aufgeschreckt. Andreas Holzer weist jedoch darauf hin, dass der Anstieg nicht allein auf eine Zunahme der Kriminalität zurückzuführen ist. Er führt einen Teil der Steigerung auch auf verstärkte Ermittlungsmaßnahmen der Polizei zurück. Trotz dieser Einschätzung bleibt die bloße Existenz der über dreizehntausend Fälle ein ernstes Problem für die Justiz und die Prävention.

Konflikt um die Wiener Auszeit-WG in Simmering

Ein konkreter Fallauslöser für die aktuelle Debatte ist die Situation in der Wiener "Auszeit-WG" in Simmering. Diese Einrichtung ist speziell für junge Intensivtäter vorgesehen. Allerdings hat sich die praktische Umsetzung als problematisch erwiesen. Ein 13-jähriger Syrer, der wegen mehrerer Raubüberfälle polizeibekannt ist, ist bereits aus der Einrichtung geflüchtet. Solche Vorfälle unterstreichen die Sorgen von Andreas Holzer bezüglich der aktuellen Handhabe im Umgang mit schwer straffälligen Jugendlichen. Er unterstützt zwar grundsätzlich den Ausbau solcher Einrichtungen, fordert aber eine deutlich bessere rechtliche Absicherung. Nur so könne verhindert werden, dass verdächtige Jugendliche einfach entweichen und die Sicherheit der Nachbarschaft gefährden.

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Politisches Lager splittert bei der Lösungssuche

In der Politik gibt es keine Einigkeit darüber, wie auf die steigende Jugendkriminalität reagiert werden soll. Justizministerin Anna Sporrer von der SPÖ lehnt eine Senkung der Strafmündigkeit kategorisch ab. Ihre Position basiert auf dem Prinzip, dass junge Menschen erziehungsfähig sind und die Resozialisierung im Vordergrund stehen muss. Im Gegensatz dazu fordert die FPÖ genau das Gegenteil und unterstützt die Forderungen von Andreas Holzer. Diese politische Zuspitzung zeigt, dass es keine einfache Lösung gibt. Die Debatte um Österreichs jüngste Straftäter ist dabei noch lange nicht abgeschlossen.

Zukünftige Entwicklungen und gesellschaftliche Folgen

Die unterschiedlichen Positionen von Justizministerium und Opposition führen zu einer Pattsituation. Andreas Holzer bleibt bei seiner Auffassung, dass der Schutz der Bevölkerung Vorrang hat, auch wenn dies bedeutet, mehr Jugendliche in Haft zu nehmen. Die Zahlen der 13.179 Tatverdächtigen werden nur dann relevant, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert werden. Ohne eine Senkung der Strafmündigkeit bleiben viele Täter auf freiem Fuß, was zu weiterer Unsicherheit in der Gesellschaft führen kann. Die weitere Entwicklung wird davon abhängen, ob die politischen Entscheidungen die Forderungen der Sicherheitsbehörden aufgreifen oder am aktuellen Rechtsstatus festhalten.